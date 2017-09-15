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Cassini падает на Сатурн
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  • 15.09, 11:49
    Космический зонд Cassini готовится «испариться» после многолетней миссии. космос, НАСА, наука и открытия, планеты, Сатурн. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКосмический зонд Cassini готовится «испариться» после многолетней миссии

    Космический зонд Cassini готовится «испариться» после многолетней миссии

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    Космический зонд Cassini готовится «испариться» после многолетней миссии

    Космический зонд Cassini готовится «испариться» после многолетней миссии

    Космический зонд Cassini готовится «испариться» после многолетней миссии

      Сегодня зонд Cassini заканчивает свою миссию. Специалисты NASA приняли это решение, чтобы избежать столкновения аппарата со спутниками Сатурна, на которых потенциально возможна жизнь.

      Финал космического путешествия будут транслировать в прямом эфире. По расчетам экспертов, Cassini передаст последний сигнал около 15:00 по московскому времени. Этот момент и будет считаться официальным окончанием миссии.

      Хотя, на самом деле, зонд прекратит свое существование на 86 минут раньше — именно столько времени сигнал с корабля будет идти до Земли. За минуту до исчезновения Cassini войдет в атмосферу газового гиганта на скорости примерно 113 тысяч километров в час и «испарится» под воздействием высокой температуры.

      Межпланетная станция Cassini стартовала с Земли в 97-м и добралась до Сатурна в 2004-м. На протяжении 12 лет зонд изучал планету и ее кольца. Аппарат сделал громкие открытия. Он обнаружил моря жидкого метана на спутнике Сатурна Титане и океан — на спутнике Энцелад. За время своей миссии Cassini передал полмиллиона снимков, а также собрал данные для целой серии научных исследований.

      Прямую трансляцию «испарения» Cassini смотрите на НТВ.Ru с 14:00 до 16:00 по Москве.

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