Путин обсудил с Макроном ситуацию на Корейском полуострове, Украину и Сирию

Президенты России и Франции провели телефонный разговор. В ходе беседы обсуждались урегулирование ситуации вокруг Северной Кореи и обстановка на Украине, а также ряд других вопросов.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон согласились, что урегулирование проблемы на Корейском полуострове должно вестись исключительно политико-дипломатическими средствами. Президенты высказались за возобновление прямых переговоров.
Пресс-служба Кремля: «Главы государств были едины во мнении о недопустимости дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове, чреватой непоправимыми последствиями, о необходимости урегулирования этой крайне сложной ситуации исключительно политико-дипломатическими средствами, путем возобновления прямых переговоров».
Также президенты России и Франции осудили провокационные действия КНДР, которые нарушают требования резолюций Совбеза ООН. Президенты согласились, что испытания Пхеньяна идут вразрез с принципами глобального нераспространения ядерного оружия и создают серьезную угрозу безопасности в регионе. Путин и Макрон сошлись во мнении, что принятая 11 сентября резолюция Совбеза ООН стала адекватной реакций мирового сообщества на испытания Пхеньяна.
Стороны также обсудили ситуацию на Украине, они отметили важность «школьного» перемирия в Донбассе. Путин призвал Макрона поддержать инициативу России об учреждении миссии ООН для охраны СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины.
Кроме того, президенты высказались за содействие продвижению политического урегулирования конфликта в Сирии. Путин и Макрон в ходе разговора выразили готовность наращивать российско-французскую координацию по САР, в том числе в рамках женевского процесса.
Помимо этого, президенты условились активизировать контакты по международной и двусторонней повестке дня. Они приняли решение о начале работы форума гражданских обществ «Трианонский диалог».
Пресс-служба Кремля: «Новый механизм сотрудничества создан для дальнейшего укрепления связей между широкими общественными кругами двух стран».
Главы государств назначили сопредседателей и исполнительных директоров форума. Со стороны России — ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов и завершающий миссию посла во Франции Александр Орлов, с французской — экс-посол Пьер Морель и председатель Национальной комиссии публичных дебатов Лейри.
Пресс-служба Кремля: «Главы государств были едины во мнении о недопустимости дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове, чреватой непоправимыми последствиями, о необходимости урегулирования этой крайне сложной ситуации исключительно политико-дипломатическими средствами, путем возобновления прямых переговоров».
Также президенты России и Франции осудили провокационные действия КНДР, которые нарушают требования резолюций Совбеза ООН. Президенты согласились, что испытания Пхеньяна идут вразрез с принципами глобального нераспространения ядерного оружия и создают серьезную угрозу безопасности в регионе. Путин и Макрон сошлись во мнении, что принятая 11 сентября резолюция Совбеза ООН стала адекватной реакций мирового сообщества на испытания Пхеньяна.
Стороны также обсудили ситуацию на Украине, они отметили важность «школьного» перемирия в Донбассе. Путин призвал Макрона поддержать инициативу России об учреждении миссии ООН для охраны СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины.
Кроме того, президенты высказались за содействие продвижению политического урегулирования конфликта в Сирии. Путин и Макрон в ходе разговора выразили готовность наращивать российско-французскую координацию по САР, в том числе в рамках женевского процесса.
Помимо этого, президенты условились активизировать контакты по международной и двусторонней повестке дня. Они приняли решение о начале работы форума гражданских обществ «Трианонский диалог».
Пресс-служба Кремля: «Новый механизм сотрудничества создан для дальнейшего укрепления связей между широкими общественными кругами двух стран».
Главы государств назначили сопредседателей и исполнительных директоров форума. Со стороны России — ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов и завершающий миссию посла во Франции Александр Орлов, с французской — экс-посол Пьер Морель и председатель Национальной комиссии публичных дебатов Лейри.
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