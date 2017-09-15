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  • 15.09, 16:22
    В КБР нашли тело одного из погибших при падении машины с туристами в озеро. Кабардино-Балкария, поисковые операции, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ КБР нашли тело одного из погибших при падении машины с туристами в озеро

    В КБР нашли тело одного из погибших при падении машины с туристами в озеро

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    В КБР нашли тело одного из погибших при падении машины с туристами в озеро

    В КБР нашли тело одного из погибших при падении машины с туристами в озеро

    В КБР нашли тело одного из погибших при падении машины с туристами в озеро

      Спасатели обнаружили тело одного из туристов, упавших в автомобиле в горное озеро в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

      В машине находились пять человек. Компания молодых людей планировала сделать совместное фото на высоте 1,5 км над уровнем моря. Но их автомобиль сорвался в воду с огромной скалы.

      Спасатели начали поисковые работы. После ЧП нашли женщину, у спасенной — множественные переломы. Она рассказала, что успела выпрыгнуть из машины, когда та катилась в озеро. Ее подруга также выжила. Пострадавших передали в руки медиков, которые незамедлительно вывезли пациенток из сложнопроходимой местности в больницу.

      Водитель сорвавшегося в воду автомобиля тоже чудом выжил. Без вести пропавшими числились двое мужчин. Согласно последним данным, на глубине обнаружили тело одного из туристов. Поиски второго до сих пор продолжаются.

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