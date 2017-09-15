В КБР нашли тело одного из погибших при падении машины с туристами в озеро

Спасатели обнаружили тело одного из туристов, упавших в автомобиле в горное озеро в Эльбрусском районе
Кабардино-Балкарии.
В машине находились пять человек. Компания молодых людей планировала сделать совместное фото на высоте 1,5 км над уровнем моря. Но их автомобиль сорвался в воду с огромной скалы.
Спасатели начали поисковые работы. После ЧП нашли женщину, у спасенной — множественные переломы. Она рассказала, что успела выпрыгнуть из машины, когда та катилась в озеро. Ее подруга также выжила. Пострадавших передали в руки медиков, которые незамедлительно вывезли пациенток из сложнопроходимой местности в больницу.
Водитель сорвавшегося в воду автомобиля тоже чудом выжил. Без вести пропавшими числились двое мужчин. Согласно последним данным, на глубине обнаружили тело одного из туристов. Поиски второго до сих пор продолжаются.
Спасатели начали поисковые работы. После ЧП нашли женщину, у спасенной — множественные переломы. Она рассказала, что успела выпрыгнуть из машины, когда та катилась в озеро. Ее подруга также выжила. Пострадавших передали в руки медиков, которые незамедлительно вывезли пациенток из сложнопроходимой местности в больницу.
Водитель сорвавшегося в воду автомобиля тоже чудом выжил. Без вести пропавшими числились двое мужчин. Согласно последним данным, на глубине обнаружили тело одного из туристов. Поиски второго до сих пор продолжаются.
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