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  • 15.09, 11:49
    В КБР ищут упавшую в озеро машину с любителями селфи. Кабардино-Балкария, поисковые операции, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ КБР ищут упавшую в озеро машину с любителями селфи

    В КБР ищут упавшую в озеро машину с любителями селфи

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    В КБР ищут упавшую в озеро машину с любителями селфи

    В КБР ищут упавшую в озеро машину с любителями селфи

    В КБР ищут упавшую в озеро машину с любителями селфи

      В Кабардино-Балкарии спасатели утром возобновили поиски туристов, которые накануне утонули вместе с машиной.

      Трагедия произошла на одном из горных озер. Пятеро жителей Железноводска на автомобиле забрались на обрыв высотой в 1,5 км, чтобы сделать селфи.

      Внезапно машина на большой скорости покатилась вниз к водоему. Водителю и двум девушкам удалось выпрыгнуть на ходу, сейчас они находятся с тяжелейшими травмами в больнице. Двое остались внутри салона. В поисках участвуют группы водолазов, однако пока обнаружить автомобиль и туристов не удается.

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