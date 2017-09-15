В КБР ищут упавшую в озеро машину с любителями селфи

В Кабардино-Балкарии спасатели утром возобновили поиски туристов, которые накануне утонули вместе с машиной.

Трагедия произошла на одном из горных озер. Пятеро жителей Железноводска на автомобиле забрались на обрыв высотой в 1,5 км, чтобы сделать селфи.



Внезапно машина на большой скорости покатилась вниз к водоему. Водителю и двум девушкам удалось выпрыгнуть на ходу, сейчас они находятся с тяжелейшими травмами в больнице. Двое остались внутри салона. В поисках участвуют группы водолазов, однако пока обнаружить автомобиль и туристов не удается.