Порошенко провозгласил себя «президентом мира»

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» объявил себя президентом мира и попросил у США оружие.
Порошенко выразил надежду, что полученное от США оружие будет не просто оборонительным, но и поможет усилить обороноспособность украинской армии, передает «Интерфакс».
Пётр Порошенко: «Мы просто хотим подтвердить факт того, что агрессор заплатит намного более высокую цену, если будет нарушать минские договоренности и атаковать мои войска, это абсолютно честно. Но мы хотим мира, и я — президент мира».
В конце августа стало известно, что США утвердили поставку Украине военной техники на 175 млн долларов. Об этом на встрече с Порошенко объявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Пётр Порошенко: «Мы просто хотим подтвердить факт того, что агрессор заплатит намного более высокую цену, если будет нарушать минские договоренности и атаковать мои войска, это абсолютно честно. Но мы хотим мира, и я — президент мира».
В конце августа стало известно, что США утвердили поставку Украине военной техники на 175 млн долларов. Об этом на встрече с Порошенко объявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
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