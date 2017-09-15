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  • 15.09, 13:21

    Порошенко провозгласил себя «президентом мира»

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Алексей Витвицкий
    Порошенко провозгласил себя «президентом мира»

    Порошенко провозгласил себя «президентом мира»

    Порошенко провозгласил себя «президентом мира»
  • Фото: РИА Новости, Алексей Витвицкий

    • Президент Украины Пётр Порошенко в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» объявил себя президентом мира и попросил у США оружие.

    Порошенко выразил надежду, что полученное от США оружие будет не просто оборонительным, но и поможет усилить обороноспособность украинской армии, передает «Интерфакс».

    Пётр Порошенко: «Мы просто хотим подтвердить факт того, что агрессор заплатит намного более высокую цену, если будет нарушать минские договоренности и атаковать мои войска, это абсолютно честно. Но мы хотим мира, и я — президент мира».

    В конце августа стало известно, что США утвердили поставку Украине военной техники на 175 млн долларов. Об этом на встрече с Порошенко объявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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