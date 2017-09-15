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  • 15.09, 11:49

    Двое получили травмы после второй за день стрельбы в Белгороде

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    Двое получили травмы после второй за день стрельбы в Белгороде

    Двое получили травмы после второй за день стрельбы в Белгороде

    В Белгороде разбираются в обстоятельствах еще одного инцидента со стрельбой.

    Около 21:00 в четверг у дома №23 на улице Королёва произошла стрельба. Ранения получили два человека. Пострадавших доставили в больницу.

    Алексей Гончарук, начальник пресс-службы управления МВД РФ по Белгородской области: «Неизвестные лица причинили телесные повреждения с использованием, предположительно, травматического пистолета двум жителям областного центра 1990 года рождения».

    Полиция ищет стрелявших, сообщает РИА Новости.

    смотретьВыбросить тело в центре Белгорода мог смертельно больной бизнесмен
    Выбросить тело в центре Белгорода мог смертельно больной бизнесмен
    Этот инцидент со стрельбой стал вторым за 14 сентября в Белгороде. Около 12:00 мужчина на автомобиле припарковался у главной площади города, вытащил из багажника тело человека, а затем попытался покончить с собой. С огнестрельным ранением он был госпитализирован. Позже выяснилось, что он скончался. Согласно одной из версий, мужчины были партнерами по бизнесу. Один из них якобы задолжал второму деньги за строительные работы.

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