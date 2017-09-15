Двое получили травмы после второй за день стрельбы в Белгороде

В Белгороде разбираются в обстоятельствах еще одного инцидента со стрельбой.
Около 21:00 в четверг у дома №23 на улице Королёва произошла стрельба. Ранения получили два человека. Пострадавших доставили в больницу.
Алексей Гончарук, начальник пресс-службы управления МВД РФ по Белгородской области: «Неизвестные лица причинили телесные повреждения с использованием, предположительно, травматического пистолета двум жителям областного центра 1990 года рождения».
Полиция ищет стрелявших, сообщает РИА Новости.
Этот инцидент со стрельбой стал вторым за 14 сентября в Белгороде. Около 12:00 мужчина на автомобиле припарковался у главной площади города, вытащил из багажника тело человека, а затем попытался покончить с собой. С огнестрельным ранением он был госпитализирован. Позже выяснилось, что он скончался. Согласно одной из версий, мужчины были партнерами по бизнесу. Один из них якобы задолжал второму деньги за строительные работы.
Алексей Гончарук, начальник пресс-службы управления МВД РФ по Белгородской области: «Неизвестные лица причинили телесные повреждения с использованием, предположительно, травматического пистолета двум жителям областного центра 1990 года рождения».
Полиция ищет стрелявших, сообщает РИА Новости.
Этот инцидент со стрельбой стал вторым за 14 сентября в Белгороде. Около 12:00 мужчина на автомобиле припарковался у главной площади города, вытащил из багажника тело человека, а затем попытался покончить с собой. С огнестрельным ранением он был госпитализирован. Позже выяснилось, что он скончался. Согласно одной из версий, мужчины были партнерами по бизнесу. Один из них якобы задолжал второму деньги за строительные работы.
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