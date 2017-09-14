Выбросившего тело на площади Белгорода неудавшегося самоубийцу сняли на видео

Мужчина, выбросивший тело человека на Соборной площади Белгорода, выжил после попытки самоубийства и сейчас находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что мужчина заехал на площадь в центре Белгорода, вытащил из автомобиля тело человека, а затем якобы свел счеты с жизнью. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.
Как сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва», мужчина действительно попытался покончить с собой, однако выжил. Сейчас он находится в реанимации с огнестрельным ранением, его состояние оценивается как тяжелое. Установлено, что это житель Белгорода 1952 года рождения.
Отмечается, что выброшенный мужчиной на площади человек скончался. Как оказалось, это местный житель 1983 года рождения.
На месте происшествия находятся начальник городского УВД, глава полиции областного центра, а также мэр Белгорода Константин Полежаев и начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов. Детали инцидента устанавливаются.
Как сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва», мужчина действительно попытался покончить с собой, однако выжил. Сейчас он находится в реанимации с огнестрельным ранением, его состояние оценивается как тяжелое. Установлено, что это житель Белгорода 1952 года рождения.
Отмечается, что выброшенный мужчиной на площади человек скончался. Как оказалось, это местный житель 1983 года рождения.
На месте происшествия находятся начальник городского УВД, глава полиции областного центра, а также мэр Белгорода Константин Полежаев и начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов. Детали инцидента устанавливаются.
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