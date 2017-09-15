Шнобелевскую премию по физике дали за доказательство «жидкого» состояния котов

В Гарвардском университете вручили Шнобелевскую премию — награду за самые сомнительные научные открытия. Ученые исследовали, как крокодилы связаны с азартными играми, как детям лучше слушать музыку, будучи еще в утробе матери, и, наконец, доказали, что коты — это жидкость.
Окрыленные своими научными достижениями, номинанты на Шнобелевскую премию собрались на очередную церемонию вручения самой веселой награды за научные, а точнее — за псевдонаучные исследования. Хотя, похоже, на этот раз смешно было большей частью лишь самим соискателям премии и лауреатам. Потому что изобретения, за которые авторитетное жюри присудило Шнобеля, на этот раз большой оригинальностью не отличались.
Экономисты, например, руководствовались принципом: чтобы сделать что-нибудь ненужное, нужно придумать что-нибудь ненужное, и вынесли на суд достопочтенной публики плюшевого крокодила. На самом деле рептилия должна была быть живой, то есть не живой — мертвой, но настоящей.
Крокодил помог доказать, что в состоянии, отличном от живого, он снижает тягу к азартным играм, если перед тем, как сделать ставку, подержать его на руках. В эксперименте участвовали чуть более 100 мужчин и женщин. И ведь сработало: те, кто шел в казино в обнимку с рептилией, ставили меньше.
Доподлинно неизвестно, кричал ли, подражая нагому Архимеду, слово «эврика» физик Марк-Антуан Фардин, когда открывал свой ставший благодаря Шнобелю знаменитым закон о состояниях котов. Но зато теперь весь мир узнал, что эти братья наши меньшие бывают не только твердыми, но и жидкими.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Экономисты, например, руководствовались принципом: чтобы сделать что-нибудь ненужное, нужно придумать что-нибудь ненужное, и вынесли на суд достопочтенной публики плюшевого крокодила. На самом деле рептилия должна была быть живой, то есть не живой — мертвой, но настоящей.
Крокодил помог доказать, что в состоянии, отличном от живого, он снижает тягу к азартным играм, если перед тем, как сделать ставку, подержать его на руках. В эксперименте участвовали чуть более 100 мужчин и женщин. И ведь сработало: те, кто шел в казино в обнимку с рептилией, ставили меньше.
Доподлинно неизвестно, кричал ли, подражая нагому Архимеду, слово «эврика» физик Марк-Антуан Фардин, когда открывал свой ставший благодаря Шнобелю знаменитым закон о состояниях котов. Но зато теперь весь мир узнал, что эти братья наши меньшие бывают не только твердыми, но и жидкими.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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