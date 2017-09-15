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  • 15.09, 13:21
    Шнобелевскую премию по физике дали за доказательство «жидкого» состояния котов. животные, награды и премии, наука и открытия, США, физика, юмор и сатира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШнобелевскую премию по физике дали за доказательство «жидкого» состояния котов

    Шнобелевскую премию по физике дали за доказательство «жидкого» состояния котов

    1 комментарий
    Шнобелевскую премию по физике дали за доказательство «жидкого» состояния котов

    Шнобелевскую премию по физике дали за доказательство «жидкого» состояния котов

    Шнобелевскую премию по физике дали за доказательство «жидкого» состояния котов

      В Гарвардском университете вручили Шнобелевскую премию — награду за самые сомнительные научные открытия. Ученые исследовали, как крокодилы связаны с азартными играми, как детям лучше слушать музыку, будучи еще в утробе матери, и, наконец, доказали, что коты — это жидкость.

      Окрыленные своими научными достижениями, номинанты на Шнобелевскую премию собрались на очередную церемонию вручения самой веселой награды за научные, а точнее — за псевдонаучные исследования. Хотя, похоже, на этот раз смешно было большей частью лишь самим соискателям премии и лауреатам. Потому что изобретения, за которые авторитетное жюри присудило Шнобеля, на этот раз большой оригинальностью не отличались.

      Экономисты, например, руководствовались принципом: чтобы сделать что-нибудь ненужное, нужно придумать что-нибудь ненужное, и вынесли на суд достопочтенной публики плюшевого крокодила. На самом деле рептилия должна была быть живой, то есть не живой — мертвой, но настоящей.

      Крокодил помог доказать, что в состоянии, отличном от живого, он снижает тягу к азартным играм, если перед тем, как сделать ставку, подержать его на руках. В эксперименте участвовали чуть более 100 мужчин и женщин. И ведь сработало: те, кто шел в казино в обнимку с рептилией, ставили меньше.

      Доподлинно неизвестно, кричал ли, подражая нагому Архимеду, слово «эврика» физик Марк-Антуан Фардин, когда открывал свой ставший благодаря Шнобелю знаменитым закон о состояниях котов. Но зато теперь весь мир узнал, что эти братья наши меньшие бывают не только твердыми, но и жидкими.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Прокина.

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