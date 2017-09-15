В Гарварде вручили Шнобелевские премии горе-ученым

В американском Гарвардском университете состоялась
27-я ежегодная церемония награждения Шнобелевской премии, присуждаемой за самые абсурдные научные достижения.
Шнобелевская премия мира досталась швейцарской группе ученых под руководством доктора Майло Пьюэна из Цюрихского университета. Они доказали, что игра на музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов диджериду помогает избавиться от храпа и способствует комфортному сну. По их версии, это объясняется тем, что игра на диджериду значительно укрепляет верхние дыхательные пути.
Экономического Шнобеля получили австралийцы Мэттью Роклофф и Нэнси Грир. Они выяснили, что игроки в казино склонны делать более высокие ставки после того, как подержат в руках крокодила или любое другое опасное животное. По их словам, мозг в таком случае ошибочно воспринимает нервное возбуждение от осознания того, что человек держит хищника, как сигнал, свидетельствующий, что игроку везет, и он может рассчитывать на крупный выигрыш.
Премии в области анатомии удостоился британец Джеймс Хиткоут. Ему принадлежит открытие, что по достижении 30 лет уши человека начинают увеличиваться в размерах примерно на 2 мм каждое десятилетие.
Награды также удостоились французские нейробиологи, доказавшие, что в мозгу у некоторых людей существует особая область, которая вызывает отвращение к запаху и вкусу сыра. Также отличились итальянские ученые, выяснившие, что многие идентичные близнецы не могут различить друг друга на фотографиях, передает ТАСС.
Шнобелевская премия вручается «за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». Она была учреждена в 1991 году журналом «Анналы невероятных исследований». Награды победители обычно получают из рук нобелевских лауреатов разных лет.
Экономического Шнобеля получили австралийцы Мэттью Роклофф и Нэнси Грир. Они выяснили, что игроки в казино склонны делать более высокие ставки после того, как подержат в руках крокодила или любое другое опасное животное. По их словам, мозг в таком случае ошибочно воспринимает нервное возбуждение от осознания того, что человек держит хищника, как сигнал, свидетельствующий, что игроку везет, и он может рассчитывать на крупный выигрыш.
Well, this morning has been croc-full of excitement! Watch #CQUni’s thrilling #IgNobel win here! #crocpunters VIDEO: https://t.co/965lvn0r8O pic.twitter.com/cqszdl2CRW— CQUniversity (@CQUni) 15 сентября 2017 г.
Премии в области анатомии удостоился британец Джеймс Хиткоут. Ему принадлежит открытие, что по достижении 30 лет уши человека начинают увеличиваться в размерах примерно на 2 мм каждое десятилетие.
Награды также удостоились французские нейробиологи, доказавшие, что в мозгу у некоторых людей существует особая область, которая вызывает отвращение к запаху и вкусу сыра. Также отличились итальянские ученые, выяснившие, что многие идентичные близнецы не могут различить друг друга на фотографиях, передает ТАСС.
Congratulations to 🇬🇧 winners of the 27th annual first #IgNobel awards- what an honour. And, better luck next year. pic.twitter.com/uphHBm5Rc7— UKScience&Innovation (@UKSINet) 14 сентября 2017 г.
Шнобелевская премия вручается «за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». Она была учреждена в 1991 году журналом «Анналы невероятных исследований». Награды победители обычно получают из рук нобелевских лауреатов разных лет.
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