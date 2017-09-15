Законопроект о налоге на AliExpress, Amazon и eBay поступил в правительство

Правительство обсуждает предложение российских
онлайн-ретейлеров ввести налог для иностранных интернет-магазинов, включая AliExpress, Amazon и eBay.
Пакет поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации» подготовила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая 37 российских ретейлеров, включая «Детский мир», «Юлмарт», Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, Lamoda, «М.Видео», «Эльдорадо».
По информации газеты «Коммерсант», поправки предлагают ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года.
Для интернет-магазинов, предлагающих трансграничную доставку товаров, налог предлагается исчислять упрощенным методом, он составит 15,25% от конечной цены товара.
При этом Федеральная налоговая служба получит право направлять электронной торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, уклоняющегося от уплаты НДС. Если оно не возымеет действие, ФНС получит право добиваться блокировки продавца через суд и Роскомнадзор. Проект также предусматривает механизм разблокировки в течение трех дней после уплаты им НДС.
В АКИТ свои предложения объяснили тем, что компании вроде AliExpress, Amazon и eBay, по их мнению, сейчас имеют конкурентное преимущество перед национальными поставщиками в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до 1 тысячи евро и весом до 31 кг.
Представители зарубежных торговых площадок предупредили, что такие меры могут заставить их и продавцов покинуть российский рынок.
По информации газеты «Коммерсант», поправки предлагают ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года.
Для интернет-магазинов, предлагающих трансграничную доставку товаров, налог предлагается исчислять упрощенным методом, он составит 15,25% от конечной цены товара.
При этом Федеральная налоговая служба получит право направлять электронной торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, уклоняющегося от уплаты НДС. Если оно не возымеет действие, ФНС получит право добиваться блокировки продавца через суд и Роскомнадзор. Проект также предусматривает механизм разблокировки в течение трех дней после уплаты им НДС.
В АКИТ свои предложения объяснили тем, что компании вроде AliExpress, Amazon и eBay, по их мнению, сейчас имеют конкурентное преимущество перед национальными поставщиками в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до 1 тысячи евро и весом до 31 кг.
Представители зарубежных торговых площадок предупредили, что такие меры могут заставить их и продавцов покинуть российский рынок.
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