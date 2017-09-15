Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
15 сентября, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.09, 08:48

    Законопроект о налоге на AliExpress, Amazon и eBay поступил в правительство

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Законопроект о налоге на AliExpress, Amazon и eBay поступил в правительство

    Законопроект о налоге на AliExpress, Amazon и eBay поступил в правительство

    Законопроект о налоге на AliExpress, Amazon и eBay поступил в правительство
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Правительство обсуждает предложение российских онлайн-ретейлеров ввести налог для иностранных интернет-магазинов, включая AliExpress, Amazon и eBay.

    Пакет поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации» подготовила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая 37 российских ретейлеров, включая «Детский мир», «Юлмарт», Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, Lamoda, «М.Видео», «Эльдорадо».

    По информации газеты «Коммерсант», поправки предлагают ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года.

    Для интернет-магазинов, предлагающих трансграничную доставку товаров, налог предлагается исчислять упрощенным методом, он составит 15,25% от конечной цены товара.

    При этом Федеральная налоговая служба получит право направлять электронной торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, уклоняющегося от уплаты НДС. Если оно не возымеет действие, ФНС получит право добиваться блокировки продавца через суд и Роскомнадзор. Проект также предусматривает механизм разблокировки в течение трех дней после уплаты им НДС.

    В АКИТ свои предложения объяснили тем, что компании вроде AliExpress, Amazon и eBay, по их мнению, сейчас имеют конкурентное преимущество перед национальными поставщиками в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до 1 тысячи евро и весом до 31 кг.
    Представители зарубежных торговых площадок предупредили, что такие меры могут заставить их и продавцов покинуть российский рынок.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru