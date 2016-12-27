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  • 27.12, 13:15
Музыка и игры подорожают после введения «налога на Google». Google, налоги и пошлины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Музыка и игры подорожают после введения «налога на Google»

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Музыка и игры подорожают после введения «налога на Google»

Музыка и игры подорожают после введения «налога на Google»

    С 1 января в России начинает действовать так называемый налог на Google. Теперь иностранным IT-компаниям придется платить НДС наравне с российскими.

    Сейчас иностранные компании, которые поставляют на российских рынок электронные услуги, не платят НДС. В итоге, как отмечают участники рынка, затраты у российских сервисов больше, цены на продукты выше, а значит и конкурировать сложнее.

    И вот по законопроекту (он вступает в силу с Нового года) зарубежные компании, которые продают в России интернет-контент (музыку, игры и облачные хранилища) будут отчислять 18% НДС, также как и отечественные компании.

    Как пишет сегодня газета «Коммерсант», Google и Amazon уже начали рассылать пользователям своих сервисов уведомления о подорожании. А Ninintendo сообщила, что в декабре уже повысила цены на игры примерно на 20%.

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