Музыка и игры подорожают после введения «налога на Google»

С 1 января в России начинает действовать так называемый налог на Google. Теперь иностранным
IT-компаниям придется платить НДС наравне с российскими.
И вот по законопроекту (он вступает в силу с Нового года) зарубежные компании, которые продают в России интернет-контент (музыку, игры и облачные хранилища) будут отчислять 18% НДС, также как и отечественные компании.
Как пишет сегодня газета «Коммерсант», Google и Amazon уже начали рассылать пользователям своих сервисов уведомления о подорожании. А Ninintendo сообщила, что в декабре уже повысила цены на игры примерно на 20%.
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