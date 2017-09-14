Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
15 сентября, 14:00
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  • 14.09, 22:10
    «Чувствуется мощь»: иностранные журналисты оценили удар «Калибрами» по ИГИЛ. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, Исламское государство, ракеты, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Чувствуется мощь»: иностранные журналисты оценили удар «Калибрами» по ИГИЛ

    «Чувствуется мощь»: иностранные журналисты оценили удар «Калибрами» по ИГИЛ

    4 комментария
    «Чувствуется мощь»: иностранные журналисты оценили удар «Калибрами» по ИГИЛ

    «Чувствуется мощь»: иностранные журналисты оценили удар «Калибрами» по ИГИЛ

    «Чувствуется мощь»: иностранные журналисты оценили удар «Калибрами» по ИГИЛ

      Сегодня российские военные нанесли новые удары по позициям запрещенной в России группировки ИГИЛ. Подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» выпустили из акватории Средиземного моря семь крылатых ракет «Калибр». По данным Минобороны, высокоточное оружие поразило все намеченные цели на территории Сирии — пункты управления, узлы связи и склады боевиков.

      На днях «Великий Новгород» и «Колпино» вошли в состав постоянного оперативного соединения ВМФ на Средиземном море. Эти дизель-электрические субмарины на Западе прозвали «черными дырами» за умение исчезать с экранов радаров. Впрочем, сегодня подводники, напротив, выполняли боевое задание максимально открыто: за пусками наблюдали десятки российских и иностранных журналистов.

      Марк Иннеро, журналист (Италия): «Нам дали возможность, и с большим интересом мы приехали».

      Журналист Марк Иннеро в Сирии уже был и последствия морских ударов видел, но сьемка залпов с боевого корабля в его многолетней журналистской практике впервые.

      Немец Кристофер Ваннер следит за армией России с грузинской войны 2008-го: то, что он помнит, и то, что есть сейчас, — большая разница.

      Кристофер Ваннер: «Точечные удары помогают как раз находить и уничтожать этих лидеров террористов. В этом мощь чувствуется».

      Лу Юйгуан, журналист (Китай): «Это очень интересно, никогда не думал, что я увижу пуски „Калибров“ своими глазами».

      Это уже 17-я атака «Калибрами» по террористам в Сирии. Во время предыдущей, проведенной 5 сентября, стрелял как раз «Адмирал Эссен», который сегодня доставил журналистов на огневые позиции в восточной части Средиземноморья. В любой момент корабль тоже может приступить к своим прямым задачам: на его палубе восемь шахт с крылатыми ракетами. Мощность каждой — почти тонна в тротиловом эквиваленте.

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