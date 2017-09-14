Вычурное архитектурное наследие Маркелова обходится бюджету Марий Эл в копеечку

Власти Марий Эл ломают голову над тем, что делать с архитектурным наследием прежнего руководства.
Бывший глава республики и вдохновитель «марийского» возрождения Леонид Маркелов находится в следственном изоляторе, теперь над его детищем сгустились тучи.
Спасская башня, набережная Брюгге и веницианский Дворец дожей — все эти копии строил предыдущий глава региона — стали причиной огромной дыры в республиканском бюджете. А что делать с некоторыми вычурными зданиями, новые власти республики не знают.
Александр Евстифеев, врио главы Республики Марий Эл: «Когда здание сначала построили, определили его внутреннюю планировку, а потом начали думать, под какие задачи мы его будем эксплуатировать. Неграмотно это. С точки зрения градостроительной политики так нельзя».
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Михаила Чернова.
Спасская башня, набережная Брюгге и веницианский Дворец дожей — все эти копии строил предыдущий глава региона — стали причиной огромной дыры в республиканском бюджете. А что делать с некоторыми вычурными зданиями, новые власти республики не знают.
Александр Евстифеев, врио главы Республики Марий Эл: «Когда здание сначала построили, определили его внутреннюю планировку, а потом начали думать, под какие задачи мы его будем эксплуатировать. Неграмотно это. С точки зрения градостроительной политики так нельзя».
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Михаила Чернова.
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