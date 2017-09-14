Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
15 сентября, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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  • 14.09, 22:10
    Вычурное архитектурное наследие Маркелова обходится бюджету Марий Эл в копеечку. архитектура, коррупция, Марий Эл. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВычурное архитектурное наследие Маркелова обходится бюджету Марий Эл в копеечку

    Вычурное архитектурное наследие Маркелова обходится бюджету Марий Эл в копеечку

    1 комментарий
    Вычурное архитектурное наследие Маркелова обходится бюджету Марий Эл в копеечку

    Вычурное архитектурное наследие Маркелова обходится бюджету Марий Эл в копеечку

    Вычурное архитектурное наследие Маркелова обходится бюджету Марий Эл в копеечку

      Власти Марий Эл ломают голову над тем, что делать с архитектурным наследием прежнего руководства.

      Бывший глава республики и вдохновитель «марийского» возрождения Леонид Маркелов находится в следственном изоляторе, теперь над его детищем сгустились тучи.

      Спасская башня, набережная Брюгге и веницианский Дворец дожей — все эти копии строил предыдущий глава региона — стали причиной огромной дыры в республиканском бюджете. А что делать с некоторыми вычурными зданиями, новые власти республики не знают.

      Александр Евстифеев, врио главы Республики Марий Эл: «Когда здание сначала построили, определили его внутреннюю планировку, а потом начали думать, под какие задачи мы его будем эксплуатировать. Неграмотно это. С точки зрения градостроительной политики так нельзя».

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Михаила Чернова.

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