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  • 12.09, 00:28

    Суд продлил на 3 месяца арест экс-главы Марий Эл Маркелова

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    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    Суд продлил на 3 месяца арест <nobr>экс-главы</nobr> Марий Эл Маркелова

    Суд продлил на 3 месяца арест экс-главы Марий Эл Маркелова

    Суд продлил на 3 месяца арест <nobr>экс-главы</nobr> Марий Эл Маркелова
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • Басманный суд продлил до 12 декабря срок содержания под стражей бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и его предполагаемой сообщницы, обвиняемых во взяточничестве.

    Юлия Сафина, судья: «Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить Маркелову и Кожановой срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 12 декабря 2017 года».

    Маркелов на заседании заявил, что вину не признает, скрываться от следствия не собирается и в изоляции от общества не нуждается и попросил перевести его под домашний арест в его московской квартире.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию СК РФ, срок следствия по делу бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и его предполагаемой соучастницы Наталии Кожановой продлен до 3 февраля 2018 года.

    Напомним, бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов был задержан по подозрению в получении взятки 13 апреля. Следствие предполагает, что Маркелов через сообщницу Наталью Кожанову получил в качестве платы за покровительство от учредителя птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша взятку, в размере более 235 млн рублей. Ведется расследование.

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