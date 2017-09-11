Суд продлил на 3 месяца арест экс-главы Марий Эл Маркелова

Басманный суд продлил до 12 декабря срок содержания под стражей бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и его предполагаемой сообщницы, обвиняемых во взяточничестве.
Юлия Сафина, судья: «Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить Маркелову и Кожановой срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 12 декабря 2017 года».
Маркелов на заседании заявил, что вину не признает, скрываться от следствия не собирается и в изоляции от общества не нуждается и попросил перевести его под домашний арест в его московской квартире.
Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию СК РФ, срок следствия по делу бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и его предполагаемой соучастницы Наталии Кожановой продлен до 3 февраля 2018 года.
Напомним, бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов был задержан по подозрению в получении взятки 13 апреля. Следствие предполагает, что Маркелов через сообщницу Наталью Кожанову получил в качестве платы за покровительство от учредителя птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша взятку, в размере более 235 млн рублей. Ведется расследование.
Маркелов на заседании заявил, что вину не признает, скрываться от следствия не собирается и в изоляции от общества не нуждается и попросил перевести его под домашний арест в его московской квартире.
Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию СК РФ, срок следствия по делу бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и его предполагаемой соучастницы Наталии Кожановой продлен до 3 февраля 2018 года.
Напомним, бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов был задержан по подозрению в получении взятки 13 апреля. Следствие предполагает, что Маркелов через сообщницу Наталью Кожанову получил в качестве платы за покровительство от учредителя птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша взятку, в размере более 235 млн рублей. Ведется расследование.
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