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  • 14.09, 19:08
    Петербургские хирурги извинились перед родственниками подгоревшей на операции пациентки. медицина, несчастные случаи, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские хирурги извинились перед родственниками подгоревшей на операции пациентки

    Петербургские хирурги извинились перед родственниками подгоревшей на операции пациентки

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    Петербургские хирурги извинились перед родственниками подгоревшей на операции пациентки

    Петербургские хирурги извинились перед родственниками подгоревшей на операции пациентки

      Юрисконсульт НИИ ортопедии прокомментировала СМИ инцидент с пациенткой, на которой во время операции вспыхнула медицинская простыня.

      В петербургском НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена по-прежнему не могут объяснить, каким образом во время хирургического вмешательства под пациенткой на операционном столе внезапно воспламенилась одноразовая простыня. В результате шокирующего происшествия женщина получила ожоги 25 процентов тела.

      Как стало известно журналистам, больше всего у пациентки пострадали спина и левое плечо. Сегодня в учреждении дали первые комментарии о случившемся.

      Татьяна Епанешникова, юрисконсульт НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена: «Родственникам пострадавшего пациента мы уже принесли свои извинения. Мы глубоко сожалеем о том, что произошло. Причины возгорания одноразовой медицинской простыни мы пока не знаем. Официально проводится как внутреннее расследование, так и расследование в рамках возбужденного СК уголовного дела».

      По результатам расследования будет принято решение о степени вины лечащего врача и всей операционной бригады. По неофициальным данным, после такой платной операции пациентка до сих пор находится в реанимации. Однако сообщить сведения о состоянии здоровья женщины в институте отказались, ссылаясь на медицинскую тайну.

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