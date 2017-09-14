Петербургские хирурги извинились перед родственниками подгоревшей на операции пациентки

Юрисконсульт НИИ ортопедии прокомментировала СМИ инцидент с пациенткой, на которой во время операции вспыхнула медицинская простыня.
В петербургском НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена по-прежнему не могут объяснить, каким образом во время хирургического вмешательства под пациенткой на операционном столе внезапно воспламенилась одноразовая простыня. В результате шокирующего происшествия женщина получила ожоги 25 процентов тела.
Как стало известно журналистам, больше всего у пациентки пострадали спина и левое плечо. Сегодня в учреждении дали первые комментарии о случившемся.
Татьяна Епанешникова, юрисконсульт НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена: «Родственникам пострадавшего пациента мы уже принесли свои извинения. Мы глубоко сожалеем о том, что произошло. Причины возгорания одноразовой медицинской простыни мы пока не знаем. Официально проводится как внутреннее расследование, так и расследование в рамках возбужденного СК уголовного дела».
По результатам расследования будет принято решение о степени вины лечащего врача и всей операционной бригады. По неофициальным данным, после такой платной операции пациентка до сих пор находится в реанимации. Однако сообщить сведения о состоянии здоровья женщины в институте отказались, ссылаясь на медицинскую тайну.
Как стало известно журналистам, больше всего у пациентки пострадали спина и левое плечо. Сегодня в учреждении дали первые комментарии о случившемся.
Татьяна Епанешникова, юрисконсульт НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена: «Родственникам пострадавшего пациента мы уже принесли свои извинения. Мы глубоко сожалеем о том, что произошло. Причины возгорания одноразовой медицинской простыни мы пока не знаем. Официально проводится как внутреннее расследование, так и расследование в рамках возбужденного СК уголовного дела».
По результатам расследования будет принято решение о степени вины лечащего врача и всей операционной бригады. По неофициальным данным, после такой платной операции пациентка до сих пор находится в реанимации. Однако сообщить сведения о состоянии здоровья женщины в институте отказались, ссылаясь на медицинскую тайну.
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