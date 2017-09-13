ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.09, 18:54
    Питерский СК выясняет, почему во время операции на пациентке загорелась простыня. Санкт-Петербург, Следственный комитет, больницы, медицина, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерский СК выясняет, почему во время операции на пациентке загорелась простыня

    Питерский СК выясняет, почему во время операции на пациентке загорелась простыня

    комментировать

    Питерский СК выясняет, почему во время операции на пациентке загорелась простыня

    Питерский СК выясняет, почему во время операции на пациентке загорелась простыня

      Сегодня стало известно об инциденте в НИИ травматологии и ортопедии. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

      Сегодня стало известно, что в НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена пациентка едва не сгорела на операционном столе. Во время хирургического вмешательства под ней воспламенилась медицинская простыня.

      В результате женщина получила серьезные ожоги. У пациентки повреждены 25 процентов тела. Больше всего пострадала спина и левое плечо. По инциденту, который произошел 8 сентября, была проведена доследственная проверка. В результате возбуждено уголовное дело по статье УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

      Пострадавшая пациентка до сих пор находится в реанимации. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Известно, что операция проводилась на платной основе.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru