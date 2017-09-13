Питерский СК выясняет, почему во время операции на пациентке загорелась простыня

Сегодня стало известно об инциденте в НИИ травматологии и ортопедии. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Сегодня стало известно, что в НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена пациентка едва не сгорела на операционном столе. Во время хирургического вмешательства под ней воспламенилась медицинская простыня.



В результате женщина получила серьезные ожоги. У пациентки повреждены 25 процентов тела. Больше всего пострадала спина и левое плечо. По инциденту, который произошел 8 сентября, была проведена доследственная проверка. В результате возбуждено уголовное дело по статье УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



Пострадавшая пациентка до сих пор находится в реанимации. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Известно, что операция проводилась на платной основе.