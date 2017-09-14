На Украине решили срочно углубить Азовское море

Украинское правительство направит специализированные суда для проведения работ по углублению Азовского моря.
Такое решение было принято на заседании 13 сентября. В Азовское море из акватории Чёрного направятся земснаряд «Меотида» и ледокол «Капитан Белоусов», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины. В ведомстве подчеркивают, что эти работы нужно проводить в срочном порядке.
Юрий Лавренюк, заместитель министра инфраструктуры Украины: «Сейчас стоит неотложная необходимость перемещения вышеназванных судов с целью обеспечения проведения срочных дноуглубительных работ в акватории Азовского моря».
Ранее сообщалось, что президенту Украины Петру Порошенко предложили прорыть канал из Азовского моря в Чёрное, превратив Крым из полуострова в остров. Автор инициативы подсчитал, что длина канала не превысит 5 км, а его строительство создаст десятки тысяч рабочих мест и приведет к «прорыву» для азовских и черноморских портов страны.
Юрий Лавренюк, заместитель министра инфраструктуры Украины: «Сейчас стоит неотложная необходимость перемещения вышеназванных судов с целью обеспечения проведения срочных дноуглубительных работ в акватории Азовского моря».
Ранее сообщалось, что президенту Украины Петру Порошенко предложили прорыть канал из Азовского моря в Чёрное, превратив Крым из полуострова в остров. Автор инициативы подсчитал, что длина канала не превысит 5 км, а его строительство создаст десятки тысяч рабочих мест и приведет к «прорыву» для азовских и черноморских портов страны.
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