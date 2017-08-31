Порошенко предложили сделать Крым островом

Президенту Украины Петру Порошенко предложили прорыть канал из Азовского моря в Чёрное, превратив Крым из полуострова в остров.
Рассмотреть идею отделения Крымы от Украины судоходным каналом предложили президенту Украины Петру Порошенко. Соответствующая петиция зарегистрирована на официальном портале главы государства.
Станислав Лагуцкий, автор петиции: «Всего придется прорыть около пяти километров, чтобы порт Мариуполя мог отправлять торговые корабли без задержек из-за строительства Керченского моста».
Также Лагуцкий предложил построить свой мост в районе Чонгара. «Это будет прорыв для азово-черноморских портов Украины, появятся десятки тысяч рабочих мест», отмечает автор.
Отметим, что Россия сейчас строит мост, который соединит берега Крыма и Краснодарского края. Общая длина сооружения составит 19 километров, мост будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году. В эти дни строители готовятся к установке автодорожной арки.
Станислав Лагуцкий, автор петиции: «Всего придется прорыть около пяти километров, чтобы порт Мариуполя мог отправлять торговые корабли без задержек из-за строительства Керченского моста».
Также Лагуцкий предложил построить свой мост в районе Чонгара. «Это будет прорыв для азово-черноморских портов Украины, появятся десятки тысяч рабочих мест», отмечает автор.
Отметим, что Россия сейчас строит мост, который соединит берега Крыма и Краснодарского края. Общая длина сооружения составит 19 километров, мост будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году. В эти дни строители готовятся к установке автодорожной арки.
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