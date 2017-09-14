В трех регионах проверяют сообщения о нарушениях на выборах 10 сентября

В трех российских регионах (Краснодарском Крае, Северной Осетии и Мордовии) сегодня работают совместные группы представителей Центризбиркома и парламентских партий.
Их задача — проверить жалобы о возможных нарушениях в ходе выборов 10 сентября. О необходимости пересчета голосов в этих регионах заявляли представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что выборы, которые прошли в 82 из 85 регионов РФ, были конкурентными, и пообещала провести разбирательство по каждой жалобе на нарушения при голосовании. А международные наблюдатели называли прошедшие выборы честными и прозрачными.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что выборы, которые прошли в 82 из 85 регионов РФ, были конкурентными, и пообещала провести разбирательство по каждой жалобе на нарушения при голосовании. А международные наблюдатели называли прошедшие выборы честными и прозрачными.
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