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  • 14.09, 19:09
    В трех регионах проверяют сообщения о нарушениях на выборах 10 сентября. выборы, Краснодарский край, Мордовия, Северная Осетия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ трех регионах проверяют сообщения о нарушениях на выборах 10 сентября

    В трех регионах проверяют сообщения о нарушениях на выборах 10 сентября

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    В трех регионах проверяют сообщения о нарушениях на выборах 10 сентября

    В трех регионах проверяют сообщения о нарушениях на выборах 10 сентября

      В трех российских регионах (Краснодарском Крае, Северной Осетии и Мордовии) сегодня работают совместные группы представителей Центризбиркома и парламентских партий.

      Их задача — проверить жалобы о возможных нарушениях в ходе выборов 10 сентября. О необходимости пересчета голосов в этих регионах заявляли представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

      Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что выборы, которые прошли в 82 из 85 регионов РФ, были конкурентными, и пообещала провести разбирательство по каждой жалобе на нарушения при голосовании. А международные наблюдатели называли прошедшие выборы честными и прозрачными.

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