Илон Маск опубликовал видео неудачных приземлений ракеты Falcon 9

Знаменитый основатель Space X и Tesla поделился видеозаписью, на которой собраны все неудачные попытки посадить Falcon 9 за минувшие годы.
Ролик с неудачными «приземлениями» возвращаемой ракеты орбитального класса Маск разместил на своей странице в Instagram. Запись опубликована под названием «Как не надо приземлять орбитальную ракету — носитель». Под видеороликом Маск оставил шутливый комментарий.
Илон Маск: «Сложная история о том, как Falcon 9, первая повторно используемая ракета орбитального класса, в конечном счете смогла приземлиться. Возможно, Falcon понял, что все еще любит нас, или наконец прочитал инструкции».
Последняя фраза, очевидно, является игрой слов. Плавучая платформа, на которую пытались вернуть ракету, называется Just Read the Instructions («Просто прочти инструкции» — ред.).
Все неудавшиеся попытки вернуть ракеты собраны в видео в хронологическом порядке, начиная с экспериментов 2013 года. На кадрах видно, что Falcon 9 прошла через самые разные испытания: ее постигали неудачи на суше, в воде, ракета даже взрывалась в воздухе. Каждый эпизод сопровождают дата и подпись. Так, в один момент появляется надпись: «Технически она приземлилась, но не целая».
Space X впервые удалось посадить первую ступень ракеты, которая вывела груз на орбиту, в 2015 году. А в марте 2017-го компания посадила и уже летавшую в апреле 2016-го ракету-носитель. Кроме того, удалось приземлить и головной обтекатель ракеты. Таким образом, в этом году Falcon 9 официально стала многоразовой.
Илон Маск: «Сложная история о том, как Falcon 9, первая повторно используемая ракета орбитального класса, в конечном счете смогла приземлиться. Возможно, Falcon понял, что все еще любит нас, или наконец прочитал инструкции».
Последняя фраза, очевидно, является игрой слов. Плавучая платформа, на которую пытались вернуть ракету, называется Just Read the Instructions («Просто прочти инструкции» — ред.).
Все неудавшиеся попытки вернуть ракеты собраны в видео в хронологическом порядке, начиная с экспериментов 2013 года. На кадрах видно, что Falcon 9 прошла через самые разные испытания: ее постигали неудачи на суше, в воде, ракета даже взрывалась в воздухе. Каждый эпизод сопровождают дата и подпись. Так, в один момент появляется надпись: «Технически она приземлилась, но не целая».
Space X впервые удалось посадить первую ступень ракеты, которая вывела груз на орбиту, в 2015 году. А в марте 2017-го компания посадила и уже летавшую в апреле 2016-го ракету-носитель. Кроме того, удалось приземлить и головной обтекатель ракеты. Таким образом, в этом году Falcon 9 официально стала многоразовой.
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