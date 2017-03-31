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  • 31.03, 17:14

    Рогозин поздравил Маска с успешным повторным запуском Falcon 9

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    Рогозин поздравил Маска с успешным повторным запуском Falcon 9

    Рогозин поздравил Маска с успешным повторным запуском Falcon 9

    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поздравил главу американской аэрокосмической компании SpaceХ Илона Маска с успешным запуском ракеты Falcon 9, первая ступень которой ранее уже побывала в космосе.

    На заседании экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Рогозин назвал многоразовые запуски ракет «очень интересной технологией».

    Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства РФ: «Мы его все сердечно поздравляем, это действительно очень интересная технология».

    При этом вице-премьер отметил, что у «Роскосмоса» «несколько другие взгляды на эту тему», однако опыт применения многоразовых ракет «надо обсуждать».

    Как следует из материалов госкорпорации по стратегии развития космической отрасли, начало летных испытаний сверхлегкой ракеты с многоразовой первой ступенью планируется на 2031 год.

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