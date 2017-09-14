Диктор Кириллов в юбилей рассказал НТВ о своем отношении к современному телевидению

Сегодня поздравления принимает человек, ставший символом советского телевидения. Игорю Кириллову исполнилось 85 лет.
Ведущего программы «Время», «Голубого огонька» и парадов 9 Мая знал, без преувеличения, весь Советский Союз. Ему приходили мешки писем — Кириллову признавались в любви, делились проблемами. Почти полвека он сообщал главные новости страны. Кириллов и сейчас элегантен, остроумен и собран.
Корреспондент НТВ Владимир Кобяков поздравил легендарного диктора и узнал, при каком условии Кириллов мог бы вернуться на телевидение.
Владимир Кобяков: «Игорь Леонидович, нынешнее телевидение сильно вас раздражает или терпимо?»
Игорь Кириллов: «Почему раздражает? Нет. Удивляет, другое дело, поражает иногда».
Владимир Кобяков: «Вы не из тех людей, которые: „ух, в наше время — да, а сейчас…“?»
Игорь Кириллов: «Нет, дело в том, что телевидение было и есть зеркало нашей жизни».
Владимир Кобяков: «Когда вы смотрите с профессиональной точки зрения, многим ведущим вам хочется дать по губам?»
На этот вопрос знаменитый юбиляр ответил со смехом.
Игорь Кириллов: «Я не слышал этого вопроса, а вы его не задавали, ладно? Действительно, многим еще надо работать, прежде всего, над великим и могучим русским языком. Это большая проблема. Это не только на телевидении — это и на радио, это и в жизни, к сожалению».
Владимир Кобяков: «Вот цитата из вашего интервью: „Перед микрофоном надо всегда помнить, что слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Но у нас на телевидении говорили: «Нас ловят, так могут поймать, что вылетишь, как воробей»“. А сами вы в роли воробья пребывали тогда?»
Игорь Кириллов: «А почему нет? Конечно. У нас главная цензура была военная, чтобы никакая военная тайна не прошла. Вот и все».
Владимир Кобяков: «Есть ли идея какого-то телепроекта, за которую вы бы взялись с рвением и работали бы?»
Игорь Кириллов: «При одном условии — если вы у меня отнимете хотя бы лет 25, лучше 35. Тогда я согласен на любую работу».
Интервью знаменитого юбиляра завершилось пожеланием для работников СМИ.
Игорь Кириллов: «Мне бы хотелось, чтобы все работники, особенно информационной службы, помнили, что телевидение — это не просто средство массовой информации, не просто бизнес, а это искусство общения с народом, с человеком».
В ответ Владимир Кобяков пообещал помнить об этом и на прощание добавил, что знаменитый диктор, который сегодня отмечает 85-летие, находится в прекрасной форме.
С юбилеем Игорь Кириллова сегодня поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Поздравительная телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля. В ней Путин отметил, что Кириллов стоял у истоков создания «легендарных традиций отечественной дикторской школы и новостного телевещания». Как подчеркнул президент, Игорь Кириллов задавал «высочайшую планку мастерства и беззаветной преданности профессии».
Из телеграммы Владимира Путина: «Ваш стиль работы, компетентность, ответственное отношение к делу и сегодня являются достойным примером для коллег. Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего».
Поздравительная телеграмма Дмитрия Медведева размещена на сайте правительства РФ. В ней премьер отметил, что без Кириллова, «легендарного ведущего, талантливого и обаятельного человека», невозможно представить отечественное телевидение.
Из телеграммы Дмитрия Медведева: «Вы стали олицетворением лучших традиций дикторского мастерства и ораторского искусства. А Ваш голос, без преувеличения, был голосом страны».
Медведев добавил, что миллионы зрителей узнавали голос Кириллова по уникальному тембру с первых слов, они вместе с ним встречали праздники, смотрели парады на Красной площади, концерты и передачи.
Из телеграммы Дмитрия Медведева: «Знаменитый „кирилловский“ стиль является главным профессиональным ориентиром для телеведущих и сегодня».
Корреспондент НТВ Владимир Кобяков поздравил легендарного диктора и узнал, при каком условии Кириллов мог бы вернуться на телевидение.
Владимир Кобяков: «Игорь Леонидович, нынешнее телевидение сильно вас раздражает или терпимо?»
Игорь Кириллов: «Почему раздражает? Нет. Удивляет, другое дело, поражает иногда».
Владимир Кобяков: «Вы не из тех людей, которые: „ух, в наше время — да, а сейчас…“?»
Игорь Кириллов: «Нет, дело в том, что телевидение было и есть зеркало нашей жизни».
Владимир Кобяков: «Когда вы смотрите с профессиональной точки зрения, многим ведущим вам хочется дать по губам?»
На этот вопрос знаменитый юбиляр ответил со смехом.
Игорь Кириллов: «Я не слышал этого вопроса, а вы его не задавали, ладно? Действительно, многим еще надо работать, прежде всего, над великим и могучим русским языком. Это большая проблема. Это не только на телевидении — это и на радио, это и в жизни, к сожалению».
Владимир Кобяков: «Вот цитата из вашего интервью: „Перед микрофоном надо всегда помнить, что слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Но у нас на телевидении говорили: «Нас ловят, так могут поймать, что вылетишь, как воробей»“. А сами вы в роли воробья пребывали тогда?»
Игорь Кириллов: «А почему нет? Конечно. У нас главная цензура была военная, чтобы никакая военная тайна не прошла. Вот и все».
Владимир Кобяков: «Есть ли идея какого-то телепроекта, за которую вы бы взялись с рвением и работали бы?»
Игорь Кириллов: «При одном условии — если вы у меня отнимете хотя бы лет 25, лучше 35. Тогда я согласен на любую работу».
Интервью знаменитого юбиляра завершилось пожеланием для работников СМИ.
Игорь Кириллов: «Мне бы хотелось, чтобы все работники, особенно информационной службы, помнили, что телевидение — это не просто средство массовой информации, не просто бизнес, а это искусство общения с народом, с человеком».
В ответ Владимир Кобяков пообещал помнить об этом и на прощание добавил, что знаменитый диктор, который сегодня отмечает 85-летие, находится в прекрасной форме.
С юбилеем Игорь Кириллова сегодня поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Поздравительная телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля. В ней Путин отметил, что Кириллов стоял у истоков создания «легендарных традиций отечественной дикторской школы и новостного телевещания». Как подчеркнул президент, Игорь Кириллов задавал «высочайшую планку мастерства и беззаветной преданности профессии».
Из телеграммы Владимира Путина: «Ваш стиль работы, компетентность, ответственное отношение к делу и сегодня являются достойным примером для коллег. Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего».
Поздравительная телеграмма Дмитрия Медведева размещена на сайте правительства РФ. В ней премьер отметил, что без Кириллова, «легендарного ведущего, талантливого и обаятельного человека», невозможно представить отечественное телевидение.
Из телеграммы Дмитрия Медведева: «Вы стали олицетворением лучших традиций дикторского мастерства и ораторского искусства. А Ваш голос, без преувеличения, был голосом страны».
Медведев добавил, что миллионы зрителей узнавали голос Кириллова по уникальному тембру с первых слов, они вместе с ним встречали праздники, смотрели парады на Красной площади, концерты и передачи.
Из телеграммы Дмитрия Медведева: «Знаменитый „кирилловский“ стиль является главным профессиональным ориентиром для телеведущих и сегодня».
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