Легендарному диктору Игорю Кириллову исполнилось 85 лет

Сегодня поздравления принимает человек, который сообщил всему миру о полете Юрия Гагарина. Легендарному диктору Игорю Кириллову исполнилось 85.

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Почти полвека он сообщал главные новости страны. Ведущего программы «Время», «Голубого огонька» и праздничных парадов 9 Мая знал, без преувеличения, весь Советский Союз. Ему приходили мешки писем. Телезрители признавались Кириллову в любви и, как с другом, делились своими проблемами: просили повысить пенсии или провести водопровод.



Удивительно, но символ советского телевидения диктором стал случайно. Он зкончил Высшее театральное училище имени Щепкина, играл на сцене Московского театра драмы и комедии. А на телевидение пришел работать ассистентом режиссера еще в 1957 году, когда посмотреть телепередачу собирались всем домом у соседей, у которых был телевизор.



Кириллов и сейчас, как всегда, элегантен, остроумен и собран. И готов, хоть сегодня, в кадр.



Подробности — в материале.

