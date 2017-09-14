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  • 14.09, 08:32
    Легендарному диктору Игорю Кириллову исполнилось 85 лет. СМИ, знаменитости, телевидение, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛегендарному диктору Игорю Кириллову исполнилось 85 лет

    Легендарному диктору Игорю Кириллову исполнилось 85 лет

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    Легендарному диктору Игорю Кириллову исполнилось 85 лет

    Легендарному диктору Игорю Кириллову исполнилось 85 лет

    Легендарному диктору Игорю Кириллову исполнилось 85 лет

      Сегодня поздравления принимает человек, который сообщил всему миру о полете Юрия Гагарина. Легендарному диктору Игорю Кириллову исполнилось 85.

      Почти полвека он сообщал главные новости страны. Ведущего программы «Время», «Голубого огонька» и праздничных парадов 9 Мая знал, без преувеличения, весь Советский Союз. Ему приходили мешки писем. Телезрители признавались Кириллову в любви и, как с другом, делились своими проблемами: просили повысить пенсии или провести водопровод.

      Удивительно, но символ советского телевидения диктором стал случайно. Он зкончил Высшее театральное училище имени Щепкина, играл на сцене Московского театра драмы и комедии. А на телевидение пришел работать ассистентом режиссера еще в 1957 году, когда посмотреть телепередачу собирались всем домом у соседей, у которых был телевизор.

      Кириллов и сейчас, как всегда, элегантен, остроумен и собран. И готов, хоть сегодня, в кадр.

      Подробности — в материале.

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