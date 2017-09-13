РФС оштрафовал «Динамо» и «Зенит» за выходки фанатов

Агрессивное поведение болельщиков на матче чемпионата России в подмосковных Химках оценили в 160 тысяч рублей на двоих.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оценил рвение болельщиков «Динамо» и «Зенита» в Химках на матче чемпионата страны по футболу в 160 тысяч рублей на двоих. Принципиальное противостояние двух клубов завершилось 10 сентября скучной безголевой ничьей.
Зато на трибунах страсти в буквальном смысле разгорелись не на шутку. Одной только пиротехники на фан-секторе питерцев болельщики отожгли на 40 тысяч рублей. Правда, еще дороже обошлось главному тренеру клуба с берегов Невы нежелание явиться на обязательное предматчевое интервью.
Молчание сеньору Манчини стоило 50 тысяч рублей. Но и эта сумма меркнет перед ценой взаимных оскорблений, на которые не поскупились фанаты обеих команд.
В итоге за скандирование оскорблений московское «Динамо» оштрафовано на 40 тысяч рублей, а «Зенит» — только на 20 тысяч. Заразительному примеру старших по футбольному статусу товарищей, к счастью, не стали следовать два других клуба Северной столицы.
Так, «Зенит-2» из второго по значимости дивизиона страны после игры с «Кубанью» отделался штрафом всего в пять тысяч рублей. А вот еще одни динамовцы, но на этот раз из культурной столицы, после матча с «Авангардом» удостоились ни много ни мало целого замечания.
Зато на трибунах страсти в буквальном смысле разгорелись не на шутку. Одной только пиротехники на фан-секторе питерцев болельщики отожгли на 40 тысяч рублей. Правда, еще дороже обошлось главному тренеру клуба с берегов Невы нежелание явиться на обязательное предматчевое интервью.
Молчание сеньору Манчини стоило 50 тысяч рублей. Но и эта сумма меркнет перед ценой взаимных оскорблений, на которые не поскупились фанаты обеих команд.
В итоге за скандирование оскорблений московское «Динамо» оштрафовано на 40 тысяч рублей, а «Зенит» — только на 20 тысяч. Заразительному примеру старших по футбольному статусу товарищей, к счастью, не стали следовать два других клуба Северной столицы.
Так, «Зенит-2» из второго по значимости дивизиона страны после игры с «Кубанью» отделался штрафом всего в пять тысяч рублей. А вот еще одни динамовцы, но на этот раз из культурной столицы, после матча с «Авангардом» удостоились ни много ни мало целого замечания.
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