Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 13.09, 21:55
    РФС оштрафовал «Динамо» и «Зенит» за выходки фанатов. Санкт-Петербург, ФК Зенит, спорт, футбол, ФК Динамо, РФПЛ, РФС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРФС оштрафовал «Динамо» и «Зенит» за выходки фанатов

    РФС оштрафовал «Динамо» и «Зенит» за выходки фанатов

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    • Фото: ultrasnews /vk.com
    РФС оштрафовал «Динамо» и «Зенит» за выходки фанатов

    РФС оштрафовал «Динамо» и «Зенит» за выходки фанатов

    РФС оштрафовал «Динамо» и «Зенит» за выходки фанатов
    • Фото: ultrasnews /vk.com

      • Агрессивное поведение болельщиков на матче чемпионата России в подмосковных Химках оценили в 160 тысяч рублей на двоих.

      Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оценил рвение болельщиков «Динамо» и «Зенита» в Химках на матче чемпионата страны по футболу в 160 тысяч рублей на двоих. Принципиальное противостояние двух клубов завершилось 10 сентября скучной безголевой ничьей.

      Зато на трибунах страсти в буквальном смысле разгорелись не на шутку. Одной только пиротехники на фан-секторе питерцев болельщики отожгли на 40 тысяч рублей. Правда, еще дороже обошлось главному тренеру клуба с берегов Невы нежелание явиться на обязательное предматчевое интервью.

      Молчание сеньору Манчини стоило 50 тысяч рублей. Но и эта сумма меркнет перед ценой взаимных оскорблений, на которые не поскупились фанаты обеих команд.

      В итоге за скандирование оскорблений московское «Динамо» оштрафовано на 40 тысяч рублей, а «Зенит» — только на 20 тысяч. Заразительному примеру старших по футбольному статусу товарищей, к счастью, не стали следовать два других клуба Северной столицы.

      Так, «Зенит-2» из второго по значимости дивизиона страны после игры с «Кубанью» отделался штрафом всего в пять тысяч рублей. А вот еще одни динамовцы, но на этот раз из культурной столицы, после матча с «Авангардом» удостоились ни много ни мало целого замечания.

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