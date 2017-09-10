«Динамо» и «Зенит» поделили очки в Химках

Болельщики, приехавшие поддержать команды в подмосковные Химки, голов не увидели. Встреча завершилась вничью — 0:0. Зато именно фанаты в этот день были главными источниками новостей.Перед матчем около стадиона «Арена Химки» болельщики петербургского «Зенита» устроили стычку с полицией. Группа из примерно 50 фанатов сине-бело-голубых попыталась спровоцировать болельщиков «Динамо» на конфликт, и в ситуацию пришлось вмешаться ОМОНу. В итоге конная полиция сопроводила группу болельщиков «Зенита» в сторону гостевого сектора.На первых минутах встречи петербургские болельщики почтили память погибших в блокадном Ленинграде, растянув на гостевой трибуне полотно со строчками из стихотворения Ольги Берггольц: «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам». Вокруг баннера фанаты выложили мозаику из белых и черных листков и всей трибуной читали это стихотворение.Ничьей с «Зенитом» «Динамо» продлило беспроигрышную серию в чемпионате России до девяти матчей. В активе команды, которая занимает 11-е место в турнирной таблице, теперь три ничьи при шести победах.«Зенит» с 21 очком в активе занимает первую строчку, обгоняя еще не сыгравший свой матч девятого тура московский «Локомотив» на 2 очка.