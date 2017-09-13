Володин видит кандидатом в президенты только Путина

Спикер Госдумы заявил, что ждет, когда Владимир Путин даст свое согласие участвовать в президентских выборах.
Вячеслав Володин подчеркнул, что видит в качестве кандидата на президентских выборах только Владимира Путина.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «Мой кандидат один — Владимир Владимирович Путин. Я жду, что наш президент даст согласие и будет выдвигаться. Поэтому только с его именем я, допустим, связываю будущее России».
При этом спикер Госдумы подчеркнул, что Путин «уже и делом, и жизнью своей доказал свою любовь к стране», передает «Интерфакс».
Напомним, очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин пока не объявлял о своем решении баллотироваться на новый срок, но обещал подумать об участии в выборах.
При этом СМИ сообщали, что в Кремле практически завершили разработку стратегии президентской кампании, которая пройдет в два этапа, а в ноябре глава государства даст принципиальное согласие на участие в выборах. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения, отметив, что сейчас политологи перебирают «четки гипотетических возможностей».
Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «Мой кандидат один — Владимир Владимирович Путин. Я жду, что наш президент даст согласие и будет выдвигаться. Поэтому только с его именем я, допустим, связываю будущее России».
При этом спикер Госдумы подчеркнул, что Путин «уже и делом, и жизнью своей доказал свою любовь к стране», передает «Интерфакс».
Напомним, очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин пока не объявлял о своем решении баллотироваться на новый срок, но обещал подумать об участии в выборах.
При этом СМИ сообщали, что в Кремле практически завершили разработку стратегии президентской кампании, которая пройдет в два этапа, а в ноябре глава государства даст принципиальное согласие на участие в выборах. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения, отметив, что сейчас политологи перебирают «четки гипотетических возможностей».
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