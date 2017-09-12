«Политологи перебирают четки»: Песков прокомментировал сообщения СМИ о выдвижении Путина

Дмитрий Песков назвал политологическими рассуждениями сообщения СМИ о выдвижении Владимира Путина на пост президента в два этапа.
По словам Пескова, сейчас политологи перебирают «четки гипотетических возможностей» и пытаются угадать, какой вариант будет задействован, если Путин решит баллотироваться.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Политологи перебирают четки гипотетических возможностей в рамках законодательства. Да, в рамках законодательства можно идти от партии, можно идти самовыдвиженцем. Вот все эти возможности перебирают, пытаясь гадать, какие варианты будут задействованы, в случае если президент будет идти на выборы».
При этом Песков напомнил, что пока Путин не объявлял о своем решении по участию в выборах 2018 года. По словам пресс-секретаря президента РФ, забегать вперед в этом вопросе никто не собирается.
Напомним, ранее «Коммерсантъ» заявил, что в Кремле практически завершили разработку стратегии президентской кампании. По данным издания, Путин будет выдвигаться на пост главы государства в два этапа. Сначала в ноябре Путин даст принципиальное согласие на участие в выборах. А во время второго этапа предполагается юридическое оформление выдвижения Путина как самовыдвиженца со сбором подписей.
Напомним, очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин пока не объявлял о своем решении баллотироваться на новый срок, но обещал подумать об участии в президентских выборах.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Политологи перебирают четки гипотетических возможностей в рамках законодательства. Да, в рамках законодательства можно идти от партии, можно идти самовыдвиженцем. Вот все эти возможности перебирают, пытаясь гадать, какие варианты будут задействованы, в случае если президент будет идти на выборы».
При этом Песков напомнил, что пока Путин не объявлял о своем решении по участию в выборах 2018 года. По словам пресс-секретаря президента РФ, забегать вперед в этом вопросе никто не собирается.
Напомним, ранее «Коммерсантъ» заявил, что в Кремле практически завершили разработку стратегии президентской кампании. По данным издания, Путин будет выдвигаться на пост главы государства в два этапа. Сначала в ноябре Путин даст принципиальное согласие на участие в выборах. А во время второго этапа предполагается юридическое оформление выдвижения Путина как самовыдвиженца со сбором подписей.
Напомним, очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин пока не объявлял о своем решении баллотироваться на новый срок, но обещал подумать об участии в президентских выборах.
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