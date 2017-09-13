Немецкий журнал открестился от оскорбления Путина в скандальной статье

В немецком журнале Focus заявили, что не собирались оскорблять президента России.
Пресс-секретарь издания Алис Вагнер заявила, что выражение из статьи о Меркель следует воспринимать не как оскорбление или унижение Владимира Путина, а как «ироничную игру слов».
Вагнер указала на то, что немецкое слово Hund (собака) равносильно по значению с выражением harter Hund (можно перевести как «крепкий орешек»), передает Deutsche Welle.
Алис Вагнер, пресс-секретарь журнала Focus: «К сожалению, иронию этой нашей строки, очевидно, невозможно адекватно передать на русском языке».
Напомним, скандал разгорелся из-за статьи журнала Focus об Ангеле Меркель. Издание написало, что канцлер «боится собаки Путина, но точно не боится Путина-собаки (или крепкого орешка Путина)». Так немецкие журналисты решили напомнить о случае, когда российский президент привел на встречу с канцлером лабрадора Кони, а потом выяснилось, что Меркель боится собак.
Российские дипломаты назвали публикацию «безвкусной и откровенно глупой», а также призвали журнал принести извинения.
Вагнер указала на то, что немецкое слово Hund (собака) равносильно по значению с выражением harter Hund (можно перевести как «крепкий орешек»), передает Deutsche Welle.
Алис Вагнер, пресс-секретарь журнала Focus: «К сожалению, иронию этой нашей строки, очевидно, невозможно адекватно передать на русском языке».
Напомним, скандал разгорелся из-за статьи журнала Focus об Ангеле Меркель. Издание написало, что канцлер «боится собаки Путина, но точно не боится Путина-собаки (или крепкого орешка Путина)». Так немецкие журналисты решили напомнить о случае, когда российский президент привел на встречу с канцлером лабрадора Кони, а потом выяснилось, что Меркель боится собак.
Российские дипломаты назвали публикацию «безвкусной и откровенно глупой», а также призвали журнал принести извинения.
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