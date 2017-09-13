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  • 13.09, 06:47
    Воспитанники «Сириуса» на Байконуре увидели запуск «Союза». Байконур, МКС, НАСА, Роскосмос, космос, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоспитанники «Сириуса» на Байконуре увидели запуск «Союза»

    Воспитанники «Сириуса» на Байконуре увидели запуск «Союза»

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    Воспитанники «Сириуса» на Байконуре увидели запуск «Союза»

    Воспитанники «Сириуса» на Байконуре увидели запуск «Союза»

    Воспитанники «Сириуса» на Байконуре увидели запуск «Союза»

      Старт корабля «Союз» увидели выпускники детского образовательного центра «Сириус». На Байконуре они не только изучали космические технологии, но и запустили свои учебные ракеты.

      «Союз МС-06» с экипажем очередной экспедиции прибыл на МКС, корабль в автоматическом режиме пристыковался к стыковочному узлу российского сегмента станции.

      Командовать новым экипажем будет россиянин Александр Мисуркин. Вместе с ним на орбиту прибыли бортинженеры Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба (астронавты НАСА). Путь «Союза» к МКС занял около 6 часов.

      смотреть«Союз» с новым экипажем
      «Союз» с новым экипажем
      Американцы на МКС собираются проводить биологические эксперименты и изучать возможности человеческого организма. Россиянин Мисуркин взял с собой на станцию макет первого искусственного спутника Земли, который станет индикатором невесомости.

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