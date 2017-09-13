Воспитанники «Сириуса» на Байконуре увидели запуск «Союза»

Старт корабля «Союз» увидели выпускники детского образовательного центра «Сириус». На Байконуре они не только изучали космические технологии, но и запустили свои учебные ракеты.
«Союз МС-06» с экипажем очередной экспедиции прибыл на МКС, корабль в автоматическом режиме пристыковался к стыковочному узлу российского сегмента станции.
Командовать новым экипажем будет россиянин Александр Мисуркин. Вместе с ним на орбиту прибыли бортинженеры Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба (астронавты НАСА). Путь «Союза» к МКС занял около 6 часов.
Американцы на МКС собираются проводить биологические эксперименты и изучать возможности человеческого организма. Россиянин Мисуркин взял с собой на станцию макет первого искусственного спутника Земли, который станет индикатором невесомости.
Командовать новым экипажем будет россиянин Александр Мисуркин. Вместе с ним на орбиту прибыли бортинженеры Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба (астронавты НАСА). Путь «Союза» к МКС занял около 6 часов.
Американцы на МКС собираются проводить биологические эксперименты и изучать возможности человеческого организма. Россиянин Мисуркин взял с собой на станцию макет первого искусственного спутника Земли, который станет индикатором невесомости.
Комментарии