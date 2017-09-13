Жена полицейского
ТВ-Эфир
Жена полицейского
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.09, 02:14
    «Союз» с новым экипажем МКС вышел на околоземную орбиту. Байконур, МКС, НАСА, Роскосмос, космос, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Союз» с новым экипажем МКС вышел на околоземную орбиту

    «Союз» с новым экипажем МКС вышел на околоземную орбиту

    комментировать
    • Фото: Ковалев Петр / ТАСС
    «Союз» с новым экипажем МКС вышел на околоземную орбиту

    «Союз» с новым экипажем МКС вышел на околоземную орбиту

    «Союз» с новым экипажем МКС вышел на околоземную орбиту
    • Фото: Ковалев Петр / ТАСС

      • Ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-06», на котором на орбиту отправился очередной экипаж Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур в Казахстане.

      Сообщение Роскосмоса: «Произошло отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя „Союз-ФГ“».

      На борту транспортного «Союза» находятся командир корабля российский космонавт Александр Мисуркин и два бортинженера — астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Пуск ракеты-носителя с космодрома с первой площадки космодрома Байконур был выполнен в 00:17 по московскому времени.

      Как ожидается, транспортный корабль пристыкуется к МКС приблизительно через шесть часов после старта, примерно в 05:58 по московскому времени. На орбите прибытия участников новой экспедиции ожидают космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.

      Некоторые ученые высказывали опасения в связи с мощными вспышками на Солнце и вероятным повышением радиационного фона в околоземном пространстве. В Роскосмосе развеяли эти опасения, пишет «Интерфакс».

      Сообщение Роскосмоса: «Существующая конструкция МКС позволяет обеспечить достаточную радиационную защиту экипажа в периоды повышенной солнечной активности. По данным радиометра и дозиметров, постоянно работающих на МКС, показатели радиации на станции остаются в пределах допустимых значений — дополнительный уровень радиации менее суточной нормы».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru