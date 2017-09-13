«Союз» с новым экипажем МКС вышел на околоземную орбиту

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-06», на котором на орбиту отправился очередной экипаж Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур в Казахстане.
Сообщение Роскосмоса: «Произошло отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя „Союз-ФГ“».
На борту транспортного «Союза» находятся командир корабля российский космонавт Александр Мисуркин и два бортинженера — астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Пуск ракеты-носителя с космодрома с первой площадки космодрома Байконур был выполнен в 00:17 по московскому времени.
Как ожидается, транспортный корабль пристыкуется к МКС приблизительно через шесть часов после старта, примерно в 05:58 по московскому времени. На орбите прибытия участников новой экспедиции ожидают космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.
Некоторые ученые высказывали опасения в связи с мощными вспышками на Солнце и вероятным повышением радиационного фона в околоземном пространстве. В Роскосмосе развеяли эти опасения, пишет «Интерфакс».
Сообщение Роскосмоса: «Существующая конструкция МКС позволяет обеспечить достаточную радиационную защиту экипажа в периоды повышенной солнечной активности. По данным радиометра и дозиметров, постоянно работающих на МКС, показатели радиации на станции остаются в пределах допустимых значений — дополнительный уровень радиации менее суточной нормы».
На борту транспортного «Союза» находятся командир корабля российский космонавт Александр Мисуркин и два бортинженера — астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Пуск ракеты-носителя с космодрома с первой площадки космодрома Байконур был выполнен в 00:17 по московскому времени.
Как ожидается, транспортный корабль пристыкуется к МКС приблизительно через шесть часов после старта, примерно в 05:58 по московскому времени. На орбите прибытия участников новой экспедиции ожидают космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.
Некоторые ученые высказывали опасения в связи с мощными вспышками на Солнце и вероятным повышением радиационного фона в околоземном пространстве. В Роскосмосе развеяли эти опасения, пишет «Интерфакс».
Сообщение Роскосмоса: «Существующая конструкция МКС позволяет обеспечить достаточную радиационную защиту экипажа в периоды повышенной солнечной активности. По данным радиометра и дозиметров, постоянно работающих на МКС, показатели радиации на станции остаются в пределах допустимых значений — дополнительный уровень радиации менее суточной нормы».
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