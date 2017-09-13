Медики объяснили рост продолжительности жизни в России

Продолжительность жизни россиян впервые выросла до отметки в 72,5 года. Что изменилось? И где в России есть долгожители, которые старше японских?
Продолжительность жизни россиян выросла до отметки в 72,5 года. И хотя в общемировом рейтинге Россия пока далека от лидеров, наблюдается положительная динамика. Рейтинг стран по продолжительности жизни рассчитывается не в абсолютных цифрах. Это, как говорят специалисты, ожидаемая продолжительность: сколько проживет новорожденный, если учесть все влияющие на качество жизни факторы.
На первом месте Япония, которая уже много лет удерживает лидерство в этом списке. Высокие показатели японцев много лет почти не меняются. А в России прогресс налицо: с 2008 года прибавилось почти 5 лет. В России тоже есть регионы, где средняя продолжительность жизни не ниже чем, в Японии, например Ингушетия. Секрет долголетия — это то, что всегда волнует человечество. Что же сейчас, в XXI веке, придумано для того, чтобы люди жили дольше? Так ли безусловны традиционные советы медиков? И действительно ли кому-то уже удалось победить время? Специальный репортаж корреспондента НТВ Андрея Гордеева.
Биохимик Геннадий Горюшкин бьется над секретом долголетия уже четверть века, и считает, что почти докопался до сути.
Геннадий Горюшкин, биохимик: «Я даже пытался выйти на Минздрав. Написал туда бумагу о своем устройстве».
Две бумажные трубки, обернутые фольгой. Похоже на новогоднюю хлопушку. На деле это: «биокомпьютер Горюшкина». Взял в руки, настроился, и пошел процесс очищения организма. Научное сообщество, правда, от его изобретения нос воротит. Но изобретатель давно махнул на критиков рукой.
Впрочем, и без этого сакрального знания ученые который год фиксируют в России устойчивый тренд: средняя продолжительность жизни растет. Что, впрочем, как ни странно не означает, что в России стали жить дольше. Откуда же тогда берется цифра?
Принято считать, что залог долголетия — здоровый образ жизни, правильное питание, экология. Древние люди почти так и жили: воздух и вода вокруг были чистыми, еда — свежая. А уж нагрузки физические ни с каким фитнесом не сравнятся. Но при этом редко кто-то доживал до 30 лет. Бегаешь ты по утрам или вместо этого куришь в постели? Пьешь только по праздникам или три раза в день? Всё важно. Но ключевые факторы долголетия — наука и медицина. Чем лучше врач, чем больше у него возможностей, тем дольше проживет его пациент.
Александр Крабиненко, профессор кафедры госпитальной терапии: «Активизировали раннюю диагностику, раннюю госпитализацию. Смертность от пневмонии имеет тенденцию к снижению».
Снизилась смертность от пневмонии, показатели младенческой смертности тоже идут вниз. Или вот еще важный фактор.
Сергей Шульгин, заместитель руководителя международной исследовательской лаборатории: «За последние 10 лет в России существенно стали меньше пить. И есть значительный прогресс в снижении смертности от болезней кровообращения».
В копилку идет все. И в цифрах выходит: когда смертность падает, продолжительность жизни растет, средняя и для среднего человека.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
На первом месте Япония, которая уже много лет удерживает лидерство в этом списке. Высокие показатели японцев много лет почти не меняются. А в России прогресс налицо: с 2008 года прибавилось почти 5 лет. В России тоже есть регионы, где средняя продолжительность жизни не ниже чем, в Японии, например Ингушетия. Секрет долголетия — это то, что всегда волнует человечество. Что же сейчас, в XXI веке, придумано для того, чтобы люди жили дольше? Так ли безусловны традиционные советы медиков? И действительно ли кому-то уже удалось победить время? Специальный репортаж корреспондента НТВ Андрея Гордеева.
Биохимик Геннадий Горюшкин бьется над секретом долголетия уже четверть века, и считает, что почти докопался до сути.
Геннадий Горюшкин, биохимик: «Я даже пытался выйти на Минздрав. Написал туда бумагу о своем устройстве».
Две бумажные трубки, обернутые фольгой. Похоже на новогоднюю хлопушку. На деле это: «биокомпьютер Горюшкина». Взял в руки, настроился, и пошел процесс очищения организма. Научное сообщество, правда, от его изобретения нос воротит. Но изобретатель давно махнул на критиков рукой.
Впрочем, и без этого сакрального знания ученые который год фиксируют в России устойчивый тренд: средняя продолжительность жизни растет. Что, впрочем, как ни странно не означает, что в России стали жить дольше. Откуда же тогда берется цифра?
Принято считать, что залог долголетия — здоровый образ жизни, правильное питание, экология. Древние люди почти так и жили: воздух и вода вокруг были чистыми, еда — свежая. А уж нагрузки физические ни с каким фитнесом не сравнятся. Но при этом редко кто-то доживал до 30 лет. Бегаешь ты по утрам или вместо этого куришь в постели? Пьешь только по праздникам или три раза в день? Всё важно. Но ключевые факторы долголетия — наука и медицина. Чем лучше врач, чем больше у него возможностей, тем дольше проживет его пациент.
Александр Крабиненко, профессор кафедры госпитальной терапии: «Активизировали раннюю диагностику, раннюю госпитализацию. Смертность от пневмонии имеет тенденцию к снижению».
Снизилась смертность от пневмонии, показатели младенческой смертности тоже идут вниз. Или вот еще важный фактор.
Сергей Шульгин, заместитель руководителя международной исследовательской лаборатории: «За последние 10 лет в России существенно стали меньше пить. И есть значительный прогресс в снижении смертности от болезней кровообращения».
В копилку идет все. И в цифрах выходит: когда смертность падает, продолжительность жизни растет, средняя и для среднего человека.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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