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  • 11.09, 21:26

    Продолжительность жизни россиян впервые в истории достигла 72,5 лет

    7 комментариев
    • Фото: Щербак Александр / ТАСС
    Продолжительность жизни россиян впервые в истории достигла 72,5 лет

    Продолжительность жизни россиян впервые в истории достигла 72,5 лет

    Продолжительность жизни россиян впервые в истории достигла 72,5 лет
  • Фото: Щербак Александр / ТАСС

    • Глава Минздрава сообщила о росте продолжительности жизни и сокращении смертности в России за последние семь месяцев.

    Продолжительность жизни россиян за последние семь месяцев увеличилась на 0,63 года и впервые в истории достигла 72,5 лет. По данным Росстата, продолжительность жизни мужчин увеличилась на 1 год и составила 67,5 лет, а продолжительность жизни женщин в указанный период составила 77,4 года. Об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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    Вместе с тем в России продолжает снижаться смертность от основных причин: новообразований, болезней кровообращения, органов дыхания и пищеварения. Если за семь месяцев 2016 года было зафиксировано 13 смертей на 1000 населения, то в тот же период 2017 года показатель снизился на 2,3% и составил 12,7 на 1000 населения, передает слова министра ТАСС. Скворцова также отметила значительное сокращение смертей от случайных отравлений алкоголем (на 21%), а также от внешних причин, в том числе в ДТП (на 10,3%).

    Министр отметила, что на протяжении всего 2017 года сохраняется исторический минимум младенческой смертности в стране; за семь месяцев этот показатель снизился еще на 11,7% и составил 5,3 на 1000 родившихся живыми.




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