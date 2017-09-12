Первые здания исторического центра Выборга отреставрируют в 2018 году

Правительство Ленобласти рассказало о планах по реконструкции и реставрации одного из древнейших городов региона, архитектурное наследие которого пострадало за последние несколько десятилетий.
Сегодня на закрытом заседании правительства Ленинградской области затронули тему реставрации исторического центра Выборга. Стало известно, что первые 18 зданий отреставрируют уже в следующем году. Речь идет о восстановлении, прежде всего, фасадов и внутренних коммуникаций помещений.
По словам чиновников, сейчас в средневековом городе достаточно объектов, которые нужно спасать в срочном порядке. Так, уже осенью с купола Выборгского замка обещают снять леса, а ближе к концу года завершить реставрацию башни Ратуши.
Это первый этап комплексного проекта воссоздания исторического поселения. Вторая его часть — долгосрочная, рассчитанная до 2026 года. За это время из Выборга планируется сделать полноценный город-музей с единым маршрутом и новыми туристическими объектами.
Владимир Цой, директор ГБУ «Выборгский объединенный музей-заповедник»: «Для нас очень важно написать мастер-план с учетом уже существующих проектов. Для нас очень важно целеполагание. Для нас очень важно, чтобы Выборг был комфортным городом для проживания. И если там будет хотеться жить, туда будет и хотеться приехать. Это связанные вещи».
По словам чиновников, мастер-план — это уменьшенная копия генплана. Среди прочего в него включат также возможность восстановления дорог, набережных, работы по благоустройству и освещению различных территорий. Отмечается, что обновление Выборга профинансируют не только региональный, но и федеральный бюджеты.
По словам чиновников, сейчас в средневековом городе достаточно объектов, которые нужно спасать в срочном порядке. Так, уже осенью с купола Выборгского замка обещают снять леса, а ближе к концу года завершить реставрацию башни Ратуши.
Это первый этап комплексного проекта воссоздания исторического поселения. Вторая его часть — долгосрочная, рассчитанная до 2026 года. За это время из Выборга планируется сделать полноценный город-музей с единым маршрутом и новыми туристическими объектами.
Владимир Цой, директор ГБУ «Выборгский объединенный музей-заповедник»: «Для нас очень важно написать мастер-план с учетом уже существующих проектов. Для нас очень важно целеполагание. Для нас очень важно, чтобы Выборг был комфортным городом для проживания. И если там будет хотеться жить, туда будет и хотеться приехать. Это связанные вещи».
По словам чиновников, мастер-план — это уменьшенная копия генплана. Среди прочего в него включат также возможность восстановления дорог, набережных, работы по благоустройству и освещению различных территорий. Отмечается, что обновление Выборга профинансируют не только региональный, но и федеральный бюджеты.
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