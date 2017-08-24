Спасти Выборг: финны готовы восстановить исчезающую архитектуру российского города с помощью своих архивов

Международные охранные организации внесли город Выборг в Ленинградской области в перечень 50 объектов культуры, находящихся под угрозой уничтожения. С 2013 года приграничный город, считающийся жемчужиной северного модерна и находящийся под охраной ЮНЕСКО, неумолимо разрушается.
Всё началось с квартала в историческом центре Выборга. Тогда были снесены здания XVIII-XIX веков, многие из которых находились в хорошем состоянии. Обеспокоенность вызывают не только разрушения исторических зданий, но еще и ненадлежащая реставрация. Последний обновленный объект — дворец наместника на Соборной площади. Сейчас памятником владеет РПЦ. Епархия надстроила в одном из корпусов второй этаж.
По статистике Выборг ежегодно посещают минимум миллион туристов. Средневековый замок и Рыночная площадь — только самые популярные места. А вообще в старинном городе гораздо больше памятников. Только многие из них забыты и заброшены. Такое ощущение, будто из-за своего неприглядного вида они просто затерялись среди других строений. Но они тут, близко. Стоит только пройти по Крепостной улице.
Туристических групп на ней и, правда, немного. В основном гуляют финны, которым, кажется, очень интересно, как изменилась их бывшая территория.
Первая точка на маршруте — Часовая башня XV века. Стоит в лесах. Стало быть, ее восстанавливают. Хотя, переживают градозащитники, часовой механизм не внесли в проект реставрации. Рядом с башней старый кафедральный собор XV же века. Но со времен войны он неизменно в виде краснокирпичных руин.
Соседний дом Говинга — некогда одно из самых роскошных зданий города в стиле модерн — на несколько веков моложе храма, хотя состояние ничуть не лучше. Он обнесен строительным забором — не из-за реставрации, а чтобы этот самый модерн на головы не упал. Восстановить умирающую архитектуру вызвались частные инвесторы. Но дело с мертвой точки не сдвинулось.
Александр Карлов, заместитель главы Комитета по культуре Ленинградской области: «Мы также выезжали туда, выписывали административку. Буквально говорят, что в следующем году уже приступят к работе. А если не выполняют обещания, то мы их штрафуем».
Суммы варьируются от 200 тысяч рублей до нескольких миллионов. В зависимости от состояния помещений точный размер определяет суд. И таких примеров, когда собственники зданий забывают о своих владениях, в Выборге очень много. Но и без них путаницы в статусах зданий хватает.
В старинном центре есть объекты и федерального, и регионального, и даже муниципального значения. К последнему относится 17-й квартал, которым когда-то владел купец Сет Солберг. По официальной версии, в 2013-м стали падать кирпичи на прохожих, и дома пришлось экстренно сносить бульдозерами. Но не с той части, где эти кирпичи падали, уверяют градозащитники.
Андрей Коломойский уверяет: еще в 1993 году квартал включили в список объектов культурного наследия. И всё равно виновных в сносе наказали только рублем.
А еще из забытых — призрачное здание Доминиканского монастыря и новый кафедральный собор — вернее, оставшаяся о нем память в камне. И еще порядка 300 зданий, нуждающихся в восстановлении. Их вне зависимости от статуса внесли в единую концепцию реставрации.
Андрей Коломойский, журналист, градозащитник: «Вся эта документация — исследование почти 300 объектов, включающих даже отдельные комплексы. Оно должно включать химическое, физическое определение зданий. Определение состояния, в котором находятся несущие конструкции кровли. В принципе, должен быть описан каждый шпингалет, если он исторический. Всю эту работу составители этой концепции проделали за месяц. Всех мировых экспертных сил не хватило бы на то, чтобы в течение месяца проделать такую работу».
При этом лекал для восстановления более чем достаточно. В Выборгском архиве нам показывают подробные документы, чертежи доходных домов и фотографии. Часть снимков сделал архитектор Юха Ланкинен еще до советско-финской войны. Его интересовал первоначальный облик Выборга. Будто что-то предчувствовал. Позже он занялся макетом, который сейчас хранится в Лаппенранте и в нынешней ситуации является детализированной 3D-моделью всех зданий, в том числе утраченных.
На макете изображен Выборг таким, каким он был 2 сентября 1939 года в 10:30 утра. Время абсолютно точное. Дело в том, что именно в этот период над городом летал самолет и делал аэрофотосъемку. Поэтому на улицах видны крохотные фигурки людей и машин на улицах.
Корреспондент НТВ Антон Зыков увидел неоткрыточные виды средневекового Выборга.
По статистике Выборг ежегодно посещают минимум миллион туристов. Средневековый замок и Рыночная площадь — только самые популярные места. А вообще в старинном городе гораздо больше памятников. Только многие из них забыты и заброшены. Такое ощущение, будто из-за своего неприглядного вида они просто затерялись среди других строений. Но они тут, близко. Стоит только пройти по Крепостной улице.
Туристических групп на ней и, правда, немного. В основном гуляют финны, которым, кажется, очень интересно, как изменилась их бывшая территория.
Первая точка на маршруте — Часовая башня XV века. Стоит в лесах. Стало быть, ее восстанавливают. Хотя, переживают градозащитники, часовой механизм не внесли в проект реставрации. Рядом с башней старый кафедральный собор XV же века. Но со времен войны он неизменно в виде краснокирпичных руин.
Соседний дом Говинга — некогда одно из самых роскошных зданий города в стиле модерн — на несколько веков моложе храма, хотя состояние ничуть не лучше. Он обнесен строительным забором — не из-за реставрации, а чтобы этот самый модерн на головы не упал. Восстановить умирающую архитектуру вызвались частные инвесторы. Но дело с мертвой точки не сдвинулось.
Александр Карлов, заместитель главы Комитета по культуре Ленинградской области: «Мы также выезжали туда, выписывали административку. Буквально говорят, что в следующем году уже приступят к работе. А если не выполняют обещания, то мы их штрафуем».
Суммы варьируются от 200 тысяч рублей до нескольких миллионов. В зависимости от состояния помещений точный размер определяет суд. И таких примеров, когда собственники зданий забывают о своих владениях, в Выборге очень много. Но и без них путаницы в статусах зданий хватает.
В старинном центре есть объекты и федерального, и регионального, и даже муниципального значения. К последнему относится 17-й квартал, которым когда-то владел купец Сет Солберг. По официальной версии, в 2013-м стали падать кирпичи на прохожих, и дома пришлось экстренно сносить бульдозерами. Но не с той части, где эти кирпичи падали, уверяют градозащитники.
Андрей Коломойский уверяет: еще в 1993 году квартал включили в список объектов культурного наследия. И всё равно виновных в сносе наказали только рублем.
А еще из забытых — призрачное здание Доминиканского монастыря и новый кафедральный собор — вернее, оставшаяся о нем память в камне. И еще порядка 300 зданий, нуждающихся в восстановлении. Их вне зависимости от статуса внесли в единую концепцию реставрации.
Андрей Коломойский, журналист, градозащитник: «Вся эта документация — исследование почти 300 объектов, включающих даже отдельные комплексы. Оно должно включать химическое, физическое определение зданий. Определение состояния, в котором находятся несущие конструкции кровли. В принципе, должен быть описан каждый шпингалет, если он исторический. Всю эту работу составители этой концепции проделали за месяц. Всех мировых экспертных сил не хватило бы на то, чтобы в течение месяца проделать такую работу».
При этом лекал для восстановления более чем достаточно. В Выборгском архиве нам показывают подробные документы, чертежи доходных домов и фотографии. Часть снимков сделал архитектор Юха Ланкинен еще до советско-финской войны. Его интересовал первоначальный облик Выборга. Будто что-то предчувствовал. Позже он занялся макетом, который сейчас хранится в Лаппенранте и в нынешней ситуации является детализированной 3D-моделью всех зданий, в том числе утраченных.
На макете изображен Выборг таким, каким он был 2 сентября 1939 года в 10:30 утра. Время абсолютно точное. Дело в том, что именно в этот период над городом летал самолет и делал аэрофотосъемку. Поэтому на улицах видны крохотные фигурки людей и машин на улицах.
Корреспондент НТВ Антон Зыков увидел неоткрыточные виды средневекового Выборга.
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