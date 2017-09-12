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  • 12.09, 20:11

    На Украине начали собирать подписи за импичмент Порошенко

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости
    На Украине начали собирать подписи за импичмент Порошенко

    На Украине начали собирать подписи за импичмент Порошенко

    На Украине начали собирать подписи за импичмент Порошенко
  • Фото: РИА Новости

    • Украинская партия «За жизнь» начала собирать подписи за импичмент президента страны Петра Порошенко.

    Об этом заявил лидер партии Евгений Мураев. Политик уверен, что Порошенко вместе с другими чиновниками довел Украину до кризиса и должен покинуть свой пост. По словам Мураева, подписи будут собраны во всех регионах страны.

    Евгений Мураев, лидер партии «За жизнь»: «Мы проедем по всей стране и соберем везде людей и подписи. Мы против этого института как такового, потому что каждый, кто попадает в это кресло, теряет разум. Может быть, они все идут со светлой мечтой строить нашу страну, но по факту они становятся обычными ворами».

    Мураев добавил, что уже собираются подписи среди народных депутатов для проведения перевыборов, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Добавим, что в последнее время на Украине все чаще слышатся призывы к импичменту Порошенко. Ранее с инициативой объявить импичмент Порошенко выступила партия Юлии Тимошенко «Батькивщина». Это предложение поддержали «Оппозиционный блок» и партия «Самопомощь». За отставку президента выступают и некоторые внефракционные депутаты.

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