В Верховной раде готовят импичмент Порошенко

Несколько парламентских фракций намерены провести через Раду законопроект, который запустит процедуру отстранения президента Петра Порошенко от власти.
С инициативой объявить импичмент Порошенко выступила партия Юлии Тимошенко «Батькивщина». Это предложение поддержал «Оппозиционный блок» и партия «Самопомощь». По информации газеты «Известия», за отставку президента выступают и некоторые внефракционные депутаты.
Статья 111 конституции Украины предполагает возможность импичмента главы государства, но на практике это практически невозможно, поскольку нет закона, который регламентировал бы эту процедуру. Сейчас соответствующий законопроект, который создаст необходимые механизмы, уже внесен в Верховную раду и вскоре должен быть рассмотрен.
Конституция Украины предусматривает возможность импичмента президента за государственную измену или другое преступление. Для его отстранения потребуется создать следственную комиссию, включив в нее специального прокурора и следователей. По итогам ее работы две трети парламентариев должны проголосовать за объявление импичмента, а после их решение проверит Конституционный суд. Кроме того, Верховный суд должен подтвердить вывод комиссии о наличии признаков преступления.
Елена Лукаш, заслуженный юрист Украины: «Как видите, процедура непростая и практически нереализуемая. Кроме того, процедурного закона, регламентирующего механизмы, порядок создания и работы спецкомиссии по импичменту, процедуры проверки и принятия решения об импичменте судами также нет».
Она отметила, что необходимо принять закон, который регламентировал бы процедурные нормы при импичменте. Только тогда возможность импичмента станет реальной.
В «Батькивщине» считают, что есть достаточно оснований для объявления импичмента Порошенко. На днях возле стен Рады прошел митинг, на котором требовали принять новый закон о выборах и ввести механизм отставки президента через импичмент. А накануне Киевский областной совет принял обращение к парламенту, в котором попросил инициировать процедуру импичмента Порошенко в связи с его преступлениями против суверенитета страны, народа, гражданских прав и нацбезопасности.
Статья 111 конституции Украины предполагает возможность импичмента главы государства, но на практике это практически невозможно, поскольку нет закона, который регламентировал бы эту процедуру. Сейчас соответствующий законопроект, который создаст необходимые механизмы, уже внесен в Верховную раду и вскоре должен быть рассмотрен.
Конституция Украины предусматривает возможность импичмента президента за государственную измену или другое преступление. Для его отстранения потребуется создать следственную комиссию, включив в нее специального прокурора и следователей. По итогам ее работы две трети парламентариев должны проголосовать за объявление импичмента, а после их решение проверит Конституционный суд. Кроме того, Верховный суд должен подтвердить вывод комиссии о наличии признаков преступления.
Елена Лукаш, заслуженный юрист Украины: «Как видите, процедура непростая и практически нереализуемая. Кроме того, процедурного закона, регламентирующего механизмы, порядок создания и работы спецкомиссии по импичменту, процедуры проверки и принятия решения об импичменте судами также нет».
Она отметила, что необходимо принять закон, который регламентировал бы процедурные нормы при импичменте. Только тогда возможность импичмента станет реальной.
В «Батькивщине» считают, что есть достаточно оснований для объявления импичмента Порошенко. На днях возле стен Рады прошел митинг, на котором требовали принять новый закон о выборах и ввести механизм отставки президента через импичмент. А накануне Киевский областной совет принял обращение к парламенту, в котором попросил инициировать процедуру импичмента Порошенко в связи с его преступлениями против суверенитета страны, народа, гражданских прав и нацбезопасности.
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