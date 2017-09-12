Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 12.09, 20:11
    Убийца бельгийского бургомистра мстил за уволенного со службы отца. Бельгия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУбийца бельгийского бургомистра мстил за уволенного со службы отца

    Убийца бельгийского бургомистра мстил за уволенного со службы отца

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    Убийца бельгийского бургомистра мстил за уволенного со службы отца

    Убийца бельгийского бургомистра мстил за уволенного со службы отца

    Убийца бельгийского бургомистра мстил за уволенного со службы отца

      Преступление, которое произошло в Бельгии, больше напоминает сюжет к триллеру. Тело бургомистра Альфреда Гэдэна с ножевыми ранениями полицейские обнаружили на кладбище. Чиновник жил неподалеку и каждый день на протяжении десятилетия открывал и закрывал ворота на погосте.

      Уже точно известно, что на Гэдэна с ножом напал 18-летний Натан Дюпончи. Молодого человека задержали здесь же, на погосте. Он ждал полицейских и во всем сознался.

      Сыщики пока не торопятся делать выводы. Но, по некоторой информации, у Дюпончи был мотив — месть. Его отец долгое время находился в подчинении у градоначальника. Трудился в муниципальной службе Мускрона по работе с населением. Но бургомистр подписал приказ о его увольнении: мол, недостаточно любезен тот был с горожанами. Лишившийся должности мужчина впал в затяжную депрессию и покончил с собой. Вероятно, его сын решил устроить вендетту.

      Кристиан Генри, прокурор: «Подозреваемый был задержан прямо на кладбище. Полиция сработала очень оперативно. Я хочу напомнить, что он имеет право хранить молчание. В его распоряжение был предоставлен адвокат. Сейчас его допрашивают, затем документы будут переданы следователю. В убийстве он признался, но о причинах своего поступка ничего не говорит».

      Для жителей Мускрона Альфред Гэдэн был не просто чиновником. Про него обычно говорили как про родственника, к которому обращались с любой проблемой. Встретить мэра можно было каждое утро и вечер на том самом кладбище, где Гэдэн каждый день открывал и закрывал ворота — такой у него был ритуал. Он объяснял: здесь похоронены близкие, да и погост в двух шагах от дома. Словом, делать это было не сложно.

      Свой пост Альфред Гэдэн занимал с 2006 года и ни разу за это время не уходил в отпуск. Не хотел оставлять город без присмотра. Сейчас Мускрон лишился хозяина. Местные чиновники в самое ближайшее время должны решить, кто возьмется исполнять обязанности бургомистра.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.

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