Мэра бельгийского городка нашли зарезанным на кладбище

Полиция Бельгии выясняет все обстоятельства убийства пожилого бургомистра бельгийского городка Мускрон.
Как пишет Le Soir, 71-летнего мужчину, занимавшего пост бургомистра бельгийского города Мускрон с населением около 50 тысяч человек, обнаружили на местном кладбище с перерезанным горлом.
В полиции сообщили, что подозреваемый в убийстве уже задержан и дает признательные показания. Полиция устанавливает мотивы преступления.
Известно, что пожилой мэр ежедневно лично открывал и закрывал ворота городского кладбища, расположенного рядом с его домом.
В полиции сообщили, что подозреваемый в убийстве уже задержан и дает признательные показания. Полиция устанавливает мотивы преступления.
Известно, что пожилой мэр ежедневно лично открывал и закрывал ворота городского кладбища, расположенного рядом с его домом.
Комментарии