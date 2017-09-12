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  • 12.09, 05:00

    Мэра бельгийского городка нашли зарезанным на кладбище

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    • @lesoir/ twitter.com
    Мэра бельгийского городка нашли зарезанным на кладбище

    Мэра бельгийского городка нашли зарезанным на кладбище

    Мэра бельгийского городка нашли зарезанным на кладбище
  • @lesoir/ twitter.com

    • Полиция Бельгии выясняет все обстоятельства убийства пожилого бургомистра бельгийского городка Мускрон.

    Как пишет Le Soir, 71-летнего мужчину, занимавшего пост бургомистра бельгийского города Мускрон с населением около 50 тысяч человек, обнаружили на местном кладбище с перерезанным горлом.

    В полиции сообщили, что подозреваемый в убийстве уже задержан и дает признательные показания. Полиция устанавливает мотивы преступления.

    Известно, что пожилой мэр ежедневно лично открывал и закрывал ворота городского кладбища, расположенного рядом с его домом.

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