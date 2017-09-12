Желтый уровень погодной опасности объявлен в Центральной России в среду

В ряде регионов ЦФО, в том числе в Москве, 13 сентября ожидаются грозы и порывистый ветер.
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Гидрометцентр объявил в среду, 13 сентября, желтый уровень погодной опасности в Центральной России. Погода будет потенциально опасна почти во всем ЦФО, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
В Калужской, Смоленской и Тамбовской областях ожидаются ливни с грозами, жителей Воронежской области синоптики предупреждают о жаре.
В Москве и Подмосковье в среду будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, во второй половине дня возможна гроза. Воздух днем прогреется до 23–25 градусов, скорость ветра может достигать 12–17 метров в секунду. Ранее сообщалось, что во вторник температура воздуха в столице приблизилась к рекорду последних 85 лет.
В Калужской, Смоленской и Тамбовской областях ожидаются ливни с грозами, жителей Воронежской области синоптики предупреждают о жаре.
В Москве и Подмосковье в среду будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, во второй половине дня возможна гроза. Воздух днем прогреется до 23–25 градусов, скорость ветра может достигать 12–17 метров в секунду. Ранее сообщалось, что во вторник температура воздуха в столице приблизилась к рекорду последних 85 лет.
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