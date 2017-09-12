Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.09, 17:09

    Гидрометцентр опроверг температурный рекорд в Москве

    комментировать

    Гидрометцентр опроверг температурный рекорд в Москве

    Гидрометцентр опроверг температурный рекорд в Москве

    Синоптики сообщили, что установленный 85 лет назад температурный рекорд дня пока не побит и даже не повторен.

    По данным Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха на главной городской метеостанции на ВДНХ во вторник достигала отметки 26,1 градуса, а температурный рекорд 12 сентября 1932 года составил 26,4 градуса.

    В Гидрометцентре добавили, что в 15:00 на ВДНХ было зафиксировано ровно 26 градусов, а окончательное значение температурного максимума для 12 сентября Гидрометцентр уточнит к исходу дня.

    Ранее сообщалось, что автоматическая метеостанция, расположенная у станции метро «Киевская», по состоянию на 14:15 зафиксировала 26,5 градуса тепла. Также отмечалось, что вторник в Москве станет самым теплым днем начавшейся недели. По данным синоптиков, летним теплом столица обязана Азорскому антициклону.



    Новости по теме

    Осень-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru