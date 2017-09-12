Гидрометцентр опроверг температурный рекорд в Москве

Синоптики сообщили, что установленный 85 лет назад температурный рекорд дня пока не побит и даже не повторен.
По данным Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха на главной городской метеостанции на ВДНХ во вторник достигала отметки 26,1 градуса, а температурный рекорд 12 сентября 1932 года составил 26,4 градуса.
В Гидрометцентре добавили, что в 15:00 на ВДНХ было зафиксировано ровно 26 градусов, а окончательное значение температурного максимума для 12 сентября Гидрометцентр уточнит к исходу дня.
Ранее сообщалось, что автоматическая метеостанция, расположенная у станции метро «Киевская», по состоянию на 14:15 зафиксировала 26,5 градуса тепла. Также отмечалось, что вторник в Москве станет самым теплым днем начавшейся недели. По данным синоптиков, летним теплом столица обязана Азорскому антициклону.
В Гидрометцентре добавили, что в 15:00 на ВДНХ было зафиксировано ровно 26 градусов, а окончательное значение температурного максимума для 12 сентября Гидрометцентр уточнит к исходу дня.
Ранее сообщалось, что автоматическая метеостанция, расположенная у станции метро «Киевская», по состоянию на 14:15 зафиксировала 26,5 градуса тепла. Также отмечалось, что вторник в Москве станет самым теплым днем начавшейся недели. По данным синоптиков, летним теплом столица обязана Азорскому антициклону.
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