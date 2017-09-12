В Москве побит температурный рекорд последних 85 лет

Во вторник, 12 сентября в столице побит температурный рекорд 1932 года.
Согласно данным автоматической метеостанции, расположенной у станции метро «Киевская», по состоянию на 14:15 столбики термометров поднялись до плюс 26,5 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1932 году, когда температура достигала 26,4, передает агентство «Москва».
Окончательное значение максимальной температуры воздуха для 12 сентября станет известно после 21:00.
Ранее синоптики центра «Фобос» сообщили, что 12 сентября в Москве может быть побит очередной температурный рекорд. По данным синоптиков, вторник станет самым теплым днем начавшейся недели в Москве. Синоптики уточнили, что летним теплом столица обязана Азорскому антициклону.
Окончательное значение максимальной температуры воздуха для 12 сентября станет известно после 21:00.
Ранее синоптики центра «Фобос» сообщили, что 12 сентября в Москве может быть побит очередной температурный рекорд. По данным синоптиков, вторник станет самым теплым днем начавшейся недели в Москве. Синоптики уточнили, что летним теплом столица обязана Азорскому антициклону.
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