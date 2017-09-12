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  • 12.09, 17:09

    В Москве побит температурный рекорд последних 85 лет

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Александр Вильф
    В Москве побит температурный рекорд последних 85 лет

    В Москве побит температурный рекорд последних 85 лет

    В Москве побит температурный рекорд последних 85 лет
  • Фото: РИА Новости, Александр Вильф

    • Во вторник, 12 сентября в столице побит температурный рекорд 1932 года.

    Согласно данным автоматической метеостанции, расположенной у станции метро «Киевская», по состоянию на 14:15 столбики термометров поднялись до плюс 26,5 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1932 году, когда температура достигала 26,4, передает агентство «Москва».

    Окончательное значение максимальной температуры воздуха для 12 сентября станет известно после 21:00.

    Ранее синоптики центра «Фобос» сообщили, что 12 сентября в Москве может быть побит очередной температурный рекорд. По данным синоптиков, вторник станет самым теплым днем начавшейся недели в Москве. Синоптики уточнили, что летним теплом столица обязана Азорскому антициклону.

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