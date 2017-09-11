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  • 11.09, 18:25

    Москву ждет самое теплое 12 сентября за 85 лет

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    Москву ждет самое теплое 12 сентября за 85 лет

    Москву ждет самое теплое 12 сентября за 85 лет

    Москву ждет самое теплое 12 сентября за 85 лет
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Синоптики центра «Фобос» прогнозируют очередной температурный рекорд в столичном регионе.

    Начало рабочей недели в Московском регионе может запомниться очередным температурным рекордом. Синоптики из центра погоды «Фобос» ожидают, что во вторник, 12 сентября, температура воздуха поднимется до 27 градусов и обновит рекорд 1932 года, передает агентство «Москва». Летним теплом столица будет обязана Азорскому антициклону.

    Из сообщения центра «Фобос»: «Азорец — он всегда очень теплый, очень солнечный, поэтому москвичей ждет завтра великолепная погода — солнце, без осадков — тепло, как в середине июля месяца. Температурный фон будет на 10 градусов выше нормы, и, мало того, возможен повтор рекорда 1932 года, когда столбики термометров поднимались до +26,4 градуса. В Москве завтра 25–27 градусов, по области 22–27 градусов. Такого тепла в Москве не было 85 лет».

    По данным синоптиков, вторник станет самым теплым днем начавшейся недели в Москве.

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