Пострадавшие при пожаре эрмитажные коты идут на поправку

Состояние музейных животных улучшается. В ближайшую пятницу кошек выпишут и привезут обратно в Зимний дворец.
Знаменитые эрмитажные коты идут на поправку. Животных, пострадавших при пожаре в крупнейшем музее страны, выпишут 15 сентября. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.
По словам врачей, угрозы жизни хвостатым нет. Но на одного пушистого хранителя в Эрмитаже все-таки стало меньше. Во время задымления в подвалах Зимнего дворца надышалась угарным газом кошка Дуся.
Именно ее при помощи кислородной маски пытались реанимировать пожарные. Состояние Дуси с самого начала вызывало опасение у специалистов и в результате спасти ее так и не удалось.
Пожар в подвальном помещении Эрмитажа произошел 8 сентября. Огонь был потушен быстро, но дыма оказалось много. Именно от него и пострадали несколько котов и кошек — настоящих живых легенд Зимнего дворца.
Основательница Эрмитажа Екатерина II еще в XVIII веке придала кошкам статус охранников картинных галерей. В настоящее время в музейных подвалах проживает порядка 50 котов и кошек.
По словам врачей, угрозы жизни хвостатым нет. Но на одного пушистого хранителя в Эрмитаже все-таки стало меньше. Во время задымления в подвалах Зимнего дворца надышалась угарным газом кошка Дуся.
Именно ее при помощи кислородной маски пытались реанимировать пожарные. Состояние Дуси с самого начала вызывало опасение у специалистов и в результате спасти ее так и не удалось.
Пожар в подвальном помещении Эрмитажа произошел 8 сентября. Огонь был потушен быстро, но дыма оказалось много. Именно от него и пострадали несколько котов и кошек — настоящих живых легенд Зимнего дворца.
Основательница Эрмитажа Екатерина II еще в XVIII веке придала кошкам статус охранников картинных галерей. В настоящее время в музейных подвалах проживает порядка 50 котов и кошек.
Комментарии