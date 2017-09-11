Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 21:26
    Пострадавшие при пожаре эрмитажные коты идут на поправку. Санкт-Петербург, Эрмитаж, животные, кошки, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПострадавшие при пожаре эрмитажные коты идут на поправку

    Пострадавшие при пожаре эрмитажные коты идут на поправку

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    Пострадавшие при пожаре эрмитажные коты идут на поправку

    Пострадавшие при пожаре эрмитажные коты идут на поправку

      Состояние музейных животных улучшается. В ближайшую пятницу кошек выпишут и привезут обратно в Зимний дворец.

      Знаменитые эрмитажные коты идут на поправку. Животных, пострадавших при пожаре в крупнейшем музее страны, выпишут 15 сентября. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

      смотретьКорреспондент НТВ навестил в ветклинике пострадавших во время пожара эрмитажных котов
      Корреспондент НТВ навестил в ветклинике пострадавших во время пожара эрмитажных котов
      По словам врачей, угрозы жизни хвостатым нет. Но на одного пушистого хранителя в Эрмитаже все-таки стало меньше. Во время задымления в подвалах Зимнего дворца надышалась угарным газом кошка Дуся.

      Именно ее при помощи кислородной маски пытались реанимировать пожарные. Состояние Дуси с самого начала вызывало опасение у специалистов и в результате спасти ее так и не удалось.

      Пожар       в подвальном помещении Эрмитажа произошел 8 сентября. Огонь был потушен быстро, но дыма оказалось много. Именно от него и пострадали несколько котов и кошек — настоящих живых легенд Зимнего дворца.

      Основательница Эрмитажа Екатерина II еще в XVIII веке придала кошкам статус охранников картинных галерей. В настоящее время в музейных подвалах проживает порядка 50 котов и кошек.

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