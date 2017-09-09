Умерла пострадавшая при пожаре в Эрмитаже кошка Дуся

Ветеринары не смогли помочь кошке Дусе, которая пострадала во время пожара в подвале Эрмитажа.
Животное скончалось утром в субботу, сообщает РИА Новости со ссылкой на ветеринара музейных котов.
Анна Кондратьева, главный ветеринарный врач котов Государственного Эрмитажа: «Кошка Дуся вчера была в тяжелом состоянии, сегодня утром была положительная динамика. Но, к большому сожалению, Дуся сегодня умерла, реанимация не помогла».
Что касается других пострадавших кошек, то их состояние оценивается ветеринарами как удовлетворительное. Через несколько дней хранители вернутся в Эрмитаж или отправятся в семьи петербуржцев. По словам Кондратьевой, несколько человек заявили о готовности забрать животных.
Пожар в подвальном помещении Эрмитажа произошел накануне. Огонь быстро потушили, а дыма было много. Именно от него и пострадали несколько котов и кошек. Животные отравились угарным газом. Их доставили в ветклинику, там их навестил корреспондент НТВ.
Эрмитажные коты — живая легенда Зимнего дворца. Их предшественники появились еще во времена Петра I и Елизаветы Петровны. Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды: в дни блокады Ленинграда. В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50 котов и кошек.
Анна Кондратьева, главный ветеринарный врач котов Государственного Эрмитажа: «Кошка Дуся вчера была в тяжелом состоянии, сегодня утром была положительная динамика. Но, к большому сожалению, Дуся сегодня умерла, реанимация не помогла».
Что касается других пострадавших кошек, то их состояние оценивается ветеринарами как удовлетворительное. Через несколько дней хранители вернутся в Эрмитаж или отправятся в семьи петербуржцев. По словам Кондратьевой, несколько человек заявили о готовности забрать животных.
Пожар в подвальном помещении Эрмитажа произошел накануне. Огонь быстро потушили, а дыма было много. Именно от него и пострадали несколько котов и кошек. Животные отравились угарным газом. Их доставили в ветклинику, там их навестил корреспондент НТВ.
Эрмитажные коты — живая легенда Зимнего дворца. Их предшественники появились еще во времена Петра I и Елизаветы Петровны. Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды: в дни блокады Ленинграда. В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50 котов и кошек.
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