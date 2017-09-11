Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.09, 06:17

    КНДР пригрозила США «немыслимым и мощным» ответом на санкции

    1 комментарий

    КНДР пригрозила США «немыслимым и мощным» ответом на санкции

    КНДР пригрозила США «немыслимым и мощным» ответом на санкции

    МИД Северной Кореи выступил с угрожающими заявлениями в адрес США.

    МИД КНДР: «Америка испытает немыслимые, мощные и последовательные ответные действия. США должны полностью осознавать, что до тех пор, пока они будут продолжать продвигать свою политическую, экономическую и военную конфронтацию с КНДР, несмотря на многочисленные предупреждения, им не избежать полного и окончательного исчезновения».

    Такие заявления последовали из Пхеньяна в связи с угрозой ужесточения санкций ООН против КНДР. Сегодня СБ ООН соберется на заседание по ситуации вокруг Северной Кореи, а США представят проект резолюции об ужесточении санкций, передает ТАСС.

    Причем США предлагают ужесточить санкции до беспрецедентного уровня. Документ запрещает поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также импорт северокорейского текстиля. При этом допускается как дальнейшее ужесточение рестрикций, так и их смягчение и снятие в зависимости от действий Пхеньяна.

    Северная Корея за последние месяцы провела серию пусков баллистических ракет, а также испытание водородного заряда. Международное сообщество резко осудило последнее испытание, а США не исключили применения военных мер.


    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru