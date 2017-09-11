КНДР пригрозила США «немыслимым и мощным» ответом на санкции

МИД Северной Кореи выступил с угрожающими заявлениями в адрес США.
МИД КНДР: «Америка испытает немыслимые, мощные и последовательные ответные действия. США должны полностью осознавать, что до тех пор, пока они будут продолжать продвигать свою политическую, экономическую и военную конфронтацию с КНДР, несмотря на многочисленные предупреждения, им не избежать полного и окончательного исчезновения».
Такие заявления последовали из Пхеньяна в связи с угрозой ужесточения санкций ООН против КНДР. Сегодня СБ ООН соберется на заседание по ситуации вокруг Северной Кореи, а США представят проект резолюции об ужесточении санкций, передает ТАСС.
Причем США предлагают ужесточить санкции до беспрецедентного уровня. Документ запрещает поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также импорт северокорейского текстиля. При этом допускается как дальнейшее ужесточение рестрикций, так и их смягчение и снятие в зависимости от действий Пхеньяна.
Северная Корея за последние месяцы провела серию пусков баллистических ракет, а также испытание водородного заряда. Международное сообщество резко осудило последнее испытание, а США не исключили применения военных мер.
Такие заявления последовали из Пхеньяна в связи с угрозой ужесточения санкций ООН против КНДР. Сегодня СБ ООН соберется на заседание по ситуации вокруг Северной Кореи, а США представят проект резолюции об ужесточении санкций, передает ТАСС.
Причем США предлагают ужесточить санкции до беспрецедентного уровня. Документ запрещает поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также импорт северокорейского текстиля. При этом допускается как дальнейшее ужесточение рестрикций, так и их смягчение и снятие в зависимости от действий Пхеньяна.
Северная Корея за последние месяцы провела серию пусков баллистических ракет, а также испытание водородного заряда. Международное сообщество резко осудило последнее испытание, а США не исключили применения военных мер.
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