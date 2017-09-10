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  • 10.09, 22:43

    Данные экзитполов: Овсянников побеждает на выборах губернатора Севастополя

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин
    Данные экзитполов: Овсянников побеждает на выборах губернатора Севастополя

    Данные экзитполов: Овсянников побеждает на выборах губернатора Севастополя

    Данные экзитполов: Овсянников побеждает на выборах губернатора Севастополя
  • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

    • Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников лидирует на выборах главы города. Об этом свидетельствуют данные социологов из Севастопольского государственного университета.

    Руководитель центра социологических исследований университета Ольга Ярмак уточнила, что Овсянников набирает 65,4%, передает «Интерфакс».

    смотретьВ Севастополе впервые в истории проходят прямые выборы губернатора
    В Севастополе впервые в истории проходят прямые выборы губернатора
    Ранее сообщалось, что в Севастополе впервые в истории проходят прямые выборы губернатора. После распада Советского Союза жителей города-героя урезали в правах. Пока Крым был украинским, на полуострове не выбирали мэров и губернаторов.

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