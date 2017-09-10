Данные экзитполов: Овсянников побеждает на выборах губернатора Севастополя

Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников лидирует на выборах главы города. Об этом свидетельствуют данные социологов из Севастопольского государственного университета.
Руководитель центра социологических исследований университета Ольга Ярмак уточнила, что Овсянников набирает 65,4%, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что в Севастополе впервые в истории проходят прямые выборы губернатора. После распада Советского Союза жителей города-героя урезали в правах. Пока Крым был украинским, на полуострове не выбирали мэров и губернаторов.
Ранее сообщалось, что в Севастополе впервые в истории проходят прямые выборы губернатора. После распада Советского Союза жителей города-героя урезали в правах. Пока Крым был украинским, на полуострове не выбирали мэров и губернаторов.
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