Собянин проголосовал на муниципальных выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил всех жителей столицы прийти на избирательные участки. Он подчеркнул важность выборов местного самоуправления.
В воскресенье днем, в Единый день голосования, мэр Москвы Сергей Собянин пришел на избирательный участок №90 по месту регистрации в Пресненском районе. Он проголосовал на выборах депутатов муниципальных образований столицы и призвал москвичей последовать его примеру. Сергей Собянин отметил в избирательном бюллетене троих кандидатов и опустил его в КОИБ, передает ТАСС.
Сергей Собянин: «Сегодня выборы местного самоуправления Москвы — выборы в районные советы. Это очень важный орган, который контролирует работу управляющих компаний, районных управ, поликлиник, школ и активно участвует в благоустройстве своих районов».
По словам Собянина, от результатов сегодняшнего голосования во многом будет зависеть качество жизни горожан. Мэр призвал москвичей принять участие в выборах.
Сергей Собянин: «Приглашаю всех прийти на избирательные участки, благо, сегодня хорошая погода».
В Единый день голосования также проходят выборы 16 губернаторов и выборы в региональные парламенты в шести субъектах РФ.
Сергей Собянин: «Сегодня выборы местного самоуправления Москвы — выборы в районные советы. Это очень важный орган, который контролирует работу управляющих компаний, районных управ, поликлиник, школ и активно участвует в благоустройстве своих районов».
По словам Собянина, от результатов сегодняшнего голосования во многом будет зависеть качество жизни горожан. Мэр призвал москвичей принять участие в выборах.
Сергей Собянин: «Приглашаю всех прийти на избирательные участки, благо, сегодня хорошая погода».
В Единый день голосования также проходят выборы 16 губернаторов и выборы в региональные парламенты в шести субъектах РФ.
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