Тайна «Черных дроздов»
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  • 10.09, 06:03

    В России проходит Единый день голосования

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    В России проходит Единый день голосования

    В России проходит Единый день голосования

    46 миллионов россиян смогут проголосовать сегодня, в Единый день голосования, на выборах различного уровня. Об этом сообщили в ЦИК РФ.

    В Единый день голосования пройдут 16 губернаторских выборов. Выборы в региональные парламенты пройдут в шести субъектах РФ.

    В 11 столицах российских регионов выберут депутатов представительных органов муниципальных образований. В выборах различного уровня принимают участие более 40 политических партий, сообщает «Интерфакс».

    смотретьВ России в Единый день голосования выберут 16 губернаторов
    В России в Единый день голосования выберут 16 губернаторов
    Участки для голосования уже открылись на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. За порядком в Единый день голосования по всей стране будут следить более 6,5 тыс. росгвардейцев, отмечает РИА Новости.

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