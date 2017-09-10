В России проходит Единый день голосования

46 миллионов россиян смогут проголосовать сегодня, в Единый день голосования, на выборах различного уровня. Об этом сообщили в ЦИК РФ.
В Единый день голосования пройдут 16 губернаторских выборов. Выборы в региональные парламенты пройдут в шести субъектах РФ.
В 11 столицах российских регионов выберут депутатов представительных органов муниципальных образований. В выборах различного уровня принимают участие более 40 политических партий, сообщает «Интерфакс».
Участки для голосования уже открылись на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. За порядком в Единый день голосования по всей стране будут следить более 6,5 тыс. росгвардейцев, отмечает РИА Новости.
В 11 столицах российских регионов выберут депутатов представительных органов муниципальных образований. В выборах различного уровня принимают участие более 40 политических партий, сообщает «Интерфакс».
Участки для голосования уже открылись на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. За порядком в Единый день голосования по всей стране будут следить более 6,5 тыс. росгвардейцев, отмечает РИА Новости.
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