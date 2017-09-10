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  • 10.09, 12:05
    Кубок чемпионата мира по футболу привезли в Красноярск. Красноярск, спорт, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКубок чемпионата мира по футболу привезли в Красноярск

    Кубок чемпионата мира по футболу привезли в Красноярск

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    Кубок чемпионата мира по футболу привезли в Красноярск

    Кубок чемпионата мира по футболу привезли в Красноярск

    Кубок чемпионата мира по футболу привезли в Красноярск

      Сегодня Кубок чемпионата мира по футболу начинает свое большое турне. Первыми главный трофей первенства 2018 года встретили жители Красноярска.

      Кубок чемпионата мира по футболу установили в шатре на Театральной площади. Любой желающий может сфотографироваться с наградой.

      В Красноярске кубок побывает на «Футбол-арене Енисей», в Сибирском федеральном университете, а также в Красноярском детском доме №1. В общей сложности трофей пробудет в Красноярске четыре дня. После этого эстафету примет Омск.

      Накануне в «Лужниках» на торжественной церемонии старт туру кубка мира дали Владимир Путин и глава FIFA Джанни Инфантино.

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