Путин в обновленных «Лужниках» дал старт мировому туру главного трофея ЧМ

На обновленном московском стадионе «Лужники» начался тур главного трофея чемпионата мира по футболу 2018 года. Старт ему дал Владимир Путин на торжественной церемонии с участием главы Международной федерации футбола Джанни Инфантино и легенд спорта.

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Путин вместе с Инфантино осмотрел реконструированный стадион и понаблюдал за тренировками юных футболистов.



Владимир Путин, президент РФ: «Символично, что тур, предваряющий грандиозный праздник футбола, стартует с легендарной арены „Лужники“. Этот стадион известен всем поколениям любителей спорта и связан с именами прославленных атлетов, сотнями рекордов, спортивных достижений. Уверен: атмосфера азарта, зрелищных поединков и ярких побед сохранится в „Лужниках“ и после этой грандиозной реконструкции».



Джанни Инфантино, президент FIFA: «Совершенно прекрасно находиться на стадионе, который имеет не только прекрасную историю, но и будущее. Через год здесь станет известен чемпион мира. На этом самом месте кубок ЧМ будет вручен новым чемпионам».



Инфантино также выразил уверенность, что у футболистов в «Лужниках» «будут трястись колени» от энергетики этой арены.



Кубок ЧМ проедет через 24 российских города, а потом еще через 50 стран мира. В FIFA особо отмечают, что трофей побывает на всех шести континентах.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Юрия Кучинского.